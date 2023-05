MLD sur Macky Sall : «Il réprime l’opposition et appelle au dialogue»

Sacré Macky Sall ! Il réprime l’opposition et appelle au dialogue

Qui se ressemble s’assemble! Macky Sall, le nouveau complice de Marine Le Pen s’inspire de plus en plus des méthodes d’extrême droite.

Les rafles dans les milieux de l’opposition Pastef, F24, se multiplient. Plus de 400 arrestations et quatre morts de plus sans compter la disparition tragique des deux FDS, Fulbert Sambou et Didier Badji. Aliou Sané de Y’en a marre / F24 est arrêté par la police et la montée de la violence civile est inquiétante pour le peuple sénégalais. Ce pays sous Macky Sall fonce vers le chaos, les partenaires traditionnels du Sénégal retiennent leur souffle.

En même temps, Macky Sall appelle à un dialogue national le mercredi 31 mai, la veille du verdict contre Sonko de la chambre criminelle.

L’opposition sénégalaise est pour la justice et la paix, comme le recommande le Khalife Général des Mourides. Pour dialoguer, il faut être au moins deux (en désaccord), un facilitateur et des thèmes de discussion.

Mais réunir des partis politiques entretenus et acquis à sa cause de troisième candidature, pour un soutien dans son bras de fer juridique contre Sonko, n’est pas acceptable.

Mamadou Lamine Diallo