Ça chauffe sur Amel Bent…Son mari condamné à 4 ans de prison

Coup dur pour Amel Bent et son mari Patrick Antonelli ce mercredi 8 juillet 2020. L’ancien gérant de deux auto-écoles des Hauts-de-Seine a été jugé pour « corruption », « modification frauduleuse d’un système de données » et « obtention frauduleuse de document administratif » par le tribunal correctionnel de Nanterre… et condamné à de la prison ferme. Un verdict auquel il a réagi après l’audience, comme le révèlent nos confrères de Voici.

En juin dernier, le procureur de la République avait requis cinq ans d’emprisonnement, dont deux ferme et une amende de 150 000 euros. Finalement, Patrick Antonelli, le conjoint d’Amel Bent, accusé d’être au cœur d’une vaste escroquerie au permis de conduire, s’en sort mieux que prévu puisqu’il a été condamné à quatre ans de prison dont deux de sursis sans probation et avec mandat de dépôt différé, ce qui lui permet d’éviter un retour en prison immédiat. l’époux d’Amel Bent doit également payer une amende de 100 000 euros et devra suivre une formation. Enfin, il a l’interdiction de gérer toute entreprise.

L’avocat de l’homme de 43 ans a pris la parole après l’annonce du verdict. « La décision prend compte de la défense de Patrick Antonelli et de ses coprévenus. La décision reste raisonnable, il reste à voir pour Patrick Antonelli la possibilité ou pas de bénéficier d’un aménagement de peine devant le juge de l’application des peines », a-t-il déclaré.

Et si lui-même ne s’est pas exprimé, le mari d’Amel Bent serait, comme l’a assuré son avocat, « soulagé de pouvoir repartir libre sans mandat de dépôt immédiat et exécutoire à l’audience ». Enfin, il n’a ni confirmé ni infirmé le projet de faire appel de cette décision de justice : « La décision de faire appel est à l’étude. Nous allons voir les motivations précises retenues dans le jugement, qui sera disponible lundi, et à ce moment-là, nous déciderons de faire appel ou non. »

Si Patrick Antonelli ne fait pas appel, il sera convoqué le 4 septembre pour le mandat de dépôt différé. En attendant, il peut profiter de sa belle Amel Bent et de leurs deux adorables filles, Sofia (4 ans) et Hana (2 ans et demi).