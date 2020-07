Kanye West révèle avoir contracté le coronavirus

Nouvelle interview de Kanye West, et plusieurs déclarations étonnantes ! Le mari de Kim Kardashian s’est entretenu avec Forbes, avec qui il a parlé politique. Le futur candidat à l’élection présidentielle a également révélé qu’il avait contracté le coronavirus en février dernier.

Les interviews de Kanye West sont rares et toujours source de controverses. Les réactions qu’elles suscitent ne l’empêchent pas de se prêter au jeu. Dans un nouvel entretien, Yeezy révèle qu’il avait contracté le coronavirus, annonce la fin de son soutien à Donald Trump, son futur adversaire à l’élection présidentielle, et se prononce contre l’avortement.

C’est avec Forbes, qui l’a récemment nommé milliardaire (malgré une erreur dans le calcul du montant de sa fortune), que Kanye West s’est entretenu. L’artiste de 43 ans confie notamment qu’il a contracté le Covid-19 au mois de février et qu’il s’est discrètement soigné. « Des frissons, je tremblais au lit, je prenais des douches chaudes et je regardais des vidéos me disant ce que je devais faire pour guérir », explique-t-il au sujet de ses symptômes.

Bien qu’il en ait souffert, Kanye s’oppose fermement au vaccin : « Il y a tellement de nos enfants qui sont vaccinés et paralysés… Donc, quand on dit qu’on va arrêter le Covid avec un vaccin, je suis extrêmement prudent. C’est la marque de la bête. Ils veulent nous insérer des puces, ils veulent faire plein de choses, pour faire en sorte que nous n’accédions pas au paradis. Je suis navré de devoir dire ‘ils’, les humains qui ont le diable en eux. Et le plus triste, c’est que nous n’irons pas tous au paradis, certains d’entre nous n’y accéderont pas. »

Sa foi chrétienne est également à l’origine de son désir de se présenter à l’élection présidentielle de novembre 2020. « Dieu m’a donné la clarté et a dit qu’il était temps, explique le rappeur et créateur de mode marié à Kim Kardashian. Je me serais présenté en tant que Républicain si Trump n’était pas. Je me présenterai en tant qu’indépendant si Trump est là. » Donald Trump justement, Kanye West a officiellement arrêté de le soutenir.

« Avec cette interview, j’enlève la casquette rouge », affirme-t-il en allusion à la casquette rouge « Make America Great Again » (« Rendre sa grandeur à l’Amérique »), le slogan du président des États-Unis que Kanye a porté en 2018, perçu comme un symbole du racisme et de la suprématie blanche qu’il a confortés au cours de son mandat.

Kanye West s’apprête à entrer dans la redoutable arène politique. Il se constitue un programme, qu’il avoue ne pas avoir encore entièrement développé. Deux certitudes : Kanye aura son pays, les États-Unis, comme priorité. « Je suis concentré sur la protection de l’Amérique d’abord, avec notre grande armée. Pensons à nous d’abord », précise Yeezy.

Kanye West sera aussi un président anti-avortement : « Je suis pour la vie parce que je suis la parole de la Bible. »