UNE AGRESSION CHOQUANTE

Lorsqu’un organe de presse vertueux qui met en avant une déontologie professionnelle prestigieuse dans une étique professionnelle, des personnes ou des milieux peu vertueux qui ont souvent des choses à cacher, cherchent à l’intimider, voir chercher à l’empêcher d’informer les citoyens et d’œuvrer à sa mission première de service public qui est de communiquer et de faire savoir.

Dans un pays démocratique comme le nôtre, souvent cité en exemple dans la liberté de dire, d’écrire et de savoir, de connaître et de faire connaître, qu’un organe de presse fasse l’objet d’une telle agression, est tout simplement abject et dégueulasse.

C’est pourquoi KISAL SENEGAAL dans son ensemble, dénonce vigoureusement et condamne fermement cette agression et exprime sa solidarité, sa sympathie et son soutien au site XIBAARU, à son directeur DOUDOU ANDY et à toute son équipe rédactionnelle.

Il est manifeste que le site XIBAARU dérange et nous souhaitons qu’il continue de déranger des années et des années encore, pour que puisse perdurer dans le temps et l’espace sénégalais le droit d’informer, d’être informé, de connaitre et de faire connaître, qui permet à tout citoyen de disposer des moyens nécessaires à sa participation de veilleur à la permanence citoyenne et démocratique dont le Sénégal a besoin pour le présent et pour l’avenir Pour l’avenir.

MAMADOU DEME

Président de KISAL SENEGAAL