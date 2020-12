« MATAR BA REÇOIT LA VISITE D’EXPERTS CHINOIS CHARGÉS DE LA RÉHABILITATION DES STADES ». Voilà une des informations que nous avons depuis hier.

Non, l’humoriste africain a tout faux. Le Sénégal n’est pas le premier exportateur de marabouts mais le premier pays importateur de sorciers blancs, de sorciers étrangers (francais, espagnlos, italiens, États-Uniens-uniens, turcs, chinois, indiens…).

De 1963 – date de la construction du stade de l’amitié actuel stade Demba Diop – à aujourd’hui, soit 57 ans, le Sénégal et l’Afrique ne peuvent pas rénover nos stades?!

En 57 ans, rien ou presque n’a été fait pour « mettre fin à notre faiblesse » dans ce domaine pour parler comme la Déclaration d’Arusha de 1967.

Voilà les États africains à la sauce Macky Bongo, Eyadema, Talon, Ouattara…Des États « vinchi » comme les appelait Julius Nyerere pour dire des États croupions artificiels, créés de toute pièce à Berlin et qui ne sont forts que pour mater le peuple, emprisonner des résistants, voler des élections, imposer des troisièmes mandats, voler l’argent du peuple…

« Nous avons été beaucoup opprimés, nous avons été beaucoup exploités et nous avons été beaucoup méprisés. C’est notée faiblesse qui nous a conduits à être opprimés, exploités et méprisés. Maintenant, nous voulons une révolution – une révolution qui mette fin à notre faiblesse, de façon à ne plus jamais être exploités, opprimés et humiliés. » (Déclaration d’Arusha de 1967)

Un gouvernement fédéral souverain, c’est à dire arracher notre indépendance, notre souveraineté et unir nos pays africains autour d’un gouvernement fédéral: c’est cela la perspective. Et cela sera.

Cela fait peur aux valets de l’impérialisme et à l’impérialisme.

Bravo à toutes celles et tous ceux qui se donnent corps et âmes pour transformer ce rêve de nos dignes prédécesseurs en réalité.

Ensemble nous vaincrons.

Guy Marius Sagna