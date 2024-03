Campagne : Boun Abdallah Dionne s’engage à régler les problèmes du secteur de la pêche

Le Candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne poursuit ses activités politiques en perspective de l’élection présidentielle du 24 mars 2024. L’ancien premier ministre a signé la charte pour une Pêche durable en ce quatrième jour de campagne. La signature a eu lieu au siège de la Coalition nationale pour une Pêche durable (CONAPED) à 13h30. Devant le candidat de la coalition Dionne 2024, les acteurs de la pêche ont exposé les maux dont souffre leur secteur.

Très alerte face à la situation des pêcheurs, Mahammed Boun Abdallah Dionne a déclaré que les problème de la pêche sont l’une des cause de l’émigration clandestine. Ainsi, il promet de régler ce problème une fois élue. «Mon engagement pour ce secteur entre dans le cadre de ce que la Conaped veut. Nous nous l’inscrivons dans ce que nous appelons le Sénégal juste», a-t-il déclaré. Poursuivant son argumentaire, l’ancien PM de dire : «ce secteur mobilise 17% de la population sénégalaise. C’est énorme et produit près de 500 mille tonnes de prise par moi. C’est un secteur important».

Face à la gravité de la situation, l’ancien premier ministre a promis une batterie de mesure. L’une des première en tant que président sera d’annuler tous les accords de pêche signés avec le Sénégal. «Notre état de développement l’exige. Nos capacités productives à développer nos besoin en termes d’industrialisation l’exige», explique Boun Abdallah Dionne qui veut faire du poisson sénégalais une «priorité pour les pêcheurs, les industries sénégalaises et les femmes transformatrices» dudit secteur.

Une politique de subvention spéciale avec un programme de 80% sera mise en place par le candidat de la coalition Dionne 2024. ce «pour renouveler les parcs aussi bien industriels qu’artisanal, pour équiper davantage les femmes transformatrices», promet l’ancien premier ministre. Qui promet de faire en sorte de laisser deux (2) ports de pêche supplémentaires. Il demandera ainsi à «son successeur de l’amener à cinq (5). Parce que nous avons presque 720 kilomètres de côtes sur l’Atlantique».

Dans le contexte du gaz et du pétrole, Mahammed Boun Abdallah Dionne invite les acteurs de la pêche à être plus prudent et exigeant «en termes de pollution maritime, l’écosystème et le respect des normes en cas ce qui concerne la pêche illégale», conclut le candidat

Aliou Ngom pour Xibaaru