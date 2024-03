Adoubé à Mbacké…Amadou Bâ étale un lit de promesses

C’est un Amadou Bâ rassuré par une forte mobilisation qui a pris une batterie d’engagement devant les foules qui se sont rassemblées au terrain de la gare qui etait trop exiguë. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar a promis une fois élu à la tête du Sénégal de soulager les souffrances des populations. Amadou Bâ s’engage à être le président de l’emploi des jeunes avec la création d’un million d’emploi par an et que Mbacké qui est le premier département du pays aura une part belle.

Regaillardi par la forte mobilisation essentiellement composée de jeunes etvde femmes, Amadou Bâ qui a aussi reconnu le travail immense abbatu par Son Excellence le Président Macky Sall pour l’émergence 2035 et Mbacké sera Émergent en 2030.

Entre autre engagement, le candidat de Benno en pleine confiance promet un financement de 10 milliards aux Daaras, une banque de développement pour financer les femmes, les jeunes et les immigrés. « Cela conforte ma volonté de construire un Sénégal pourvoyeur d’emplois, qui soutient l’essor des femmes. Nous nous engageons à créer 1 million d’emplois et à accélérer le lancement de la Banque de Développement Nationale pour faciliter l’entreprenariat ».

Les personnes âgées et les retraités auront un traitement particulier et la route Taif-Sadio sera réalisé dans les plus brefs délais.

Une présence remarquable de jeunes et de femmes à Mbacké pour ce 3ème jour de campagne.

Revenant sur la particularité de la ville sainte de Touba, L’ancien Premier ministre de dire : » nous ferons plus, mieux et plus vite pour régler définitivement la question de l’eau potable et d’accès aux services de base à Touba, j’enferaiune super priorité « .

Toutefois, il a remercié vivement tous les responsables politiques qui se sont investis dans la réussite de la mobilisation avec à leur tête le maire Gallo Bâ.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn