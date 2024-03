Campagne : Thierno Alassane Sall sort «l’antidote» contre les voleurs de la République

Le leader de la République des valeurs et candidat à la Présidentielle du 24 mars prochain, Thierno Alassane Sall, dit être l’unique solution, face au système actuel. À Thiès, il a appelé ses militants à choisir entre le projet « Reewum Ngor » pour bâtir une République des valeurs et bannir la « République des voleurs ».

Voici l’intégralité de son discours :

Thiessoises et Thiessois,

Cette forte mobilisation qui prouve que Thiès a définitivement basculé dans la République des Valeurs/Reewum Ngor. À l’image de la dynamique à l’échelle nationale, les Thiessoises et les Thiessois ont fait le choix d’une « République des Valeurs » au détriment d’une « République des voleurs », le « Reewum Ngor » contre le « Reewum thiathie ».

Vous qui êtes ici présents, vous pouvez le confirmer. Je vous pose la question : Préférez-vous la « République des Valeurs » ou la « République des voleurs » ? lan mo leen gëneul, Reewum Ngor wala Reewum thiathie ? ; Reewum Ngor wala Reewum thiathie ?

Les Sénégalaises et les Sénégalais, en particulier les Thiessoises et les Thiessois, sont appelés à choisir le projet Reewum Ngor pour bâtir une République des Valeurs et bannir la République des voleurs.

La République des voleurs (Reewum thiathie) est la source de l’essentiel des problèmes que vivent les Sénégalaises et les Sénégalais : le chômage des jeunes ; les scandales fonciers ; l’insécurité ; les crises dans les milieux scolaire et universitaires ; les lacunes criardes de notre système de santé ; la crise du secteur de la pêche, etc.

La République des Valeursest l’anti dote de la République des voleurs. Le projet Reewum Ngor prône la promotion des valeurs de notre société qui sont aujourd’hui mises en berne par un système de prédation et de clientélisme politique.

L’esprit de la République des Valeurs, c’est avant tout le sacrifie pour son pays ; le privilège de l’intérêt général au détriment des intérêts privés. Toute la vie de porteur de ce noble projet, il a essayé autant que faire se peut. Pour ne citer que quelques exemples :

– Il s’est opposé au morcellement de la bande verte de l’aéroport LSS par le régime de Wade, en tant que cadre à l’ASECNA (il n’a donc pas attendu d’entrer en politique pour commencer à dénoncer) ;

– En tant que Directeur de l’ARTP, il avait réduit mon salaire de 20 millions à 5 millions, afin que les ressources du pays soient orientées vers le peuple ;

– En tant que ministre du Transport et des Infrastructures, il avait refusé de signer le contrat EIFFAGE pour le second tronçon de l’autoroute à péage Dakar-AIBD ;

– En tant que ministre de l’Énergie, il avait demandé de résilier le contrat entre l’État du Sénégal et Timis ; il avait également refusé de signer le contrat TOTAL qui n’était pas favorable à notre pays, etc.

Ban candidat mo def lolou ? Mane, waxlen ci candidat yi yeup, kan mo def lou tolou nonou. Le candidat Thierno Alassane a regardé le Président de la République les yeux dans les yeux pour lui dire que le contrat TOTAL était contraire aux intérêts du Sénégal et qu’il ne pouvait pas le signer.

Beaucoup de gens ont vendu leur âme au diable pour devenir ministre ; beaucoup d’autres ont perdu leur liberté et leur dignité afin de rester ministre ; lui il a démissionné de mon poste de ministre de l’Énergie pour défendre la République.

En tant qu’homme politique, ses actes sont guidés par l’intérêt national ; il a à cœur d’œuvrer pour l’avenir, pour la postérité.

Il a pris des engagements fermes pour mon pays s’il est élu et le wolof dit : koula diox agn, soula digue reer nga warka gueum :

Il s’engage à mettre un arrêt définitif à la dilapidation du foncier ;

Il s’engage à résoudre le chômage des jeunes avec mon programme économique qui prévoit notamment une forte industrialisation.

Il s’engage à rompre toutes les licences de pêche qui ne respectent pas notre souveraineté afin de permettre à nos pêcheurs de vivre dignement de leur activité ;

Il s’engage à résoudre définitivement le problème de l’insécurité dans notre pays, en particulier à Thiès où il est impossible de sortir à certaines heures sans craindre pour sa sécurité ;

Il s’engage à faire de Thiès la ville que les Sénégalaises et les Sénégalais souhaitent qu’il devienne : une agglomération qui désengorge Dakar, une grande ville économique en mettant l’accent notamment sur le cadre de vie ;

Enfin, il s’engage à ne jamais trahir mon peuple pour des intérêts partisans et privés.

Filles de Thiès et Fils de Thiès,

Thierno Alassane Sall sur votre détermination dans la campagne électorale pour la victoire de la République des Valeurs et le rejet massif de la République des voleurs au soir du 24 mars.