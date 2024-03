Campagne : Le directoire de campagne d’Amadou Bâ fait le bilan d’étape

« Partout, les Sénégalais disent que le Président Amadou Ba présente incontestablement le meilleur profil pour diriger le Sénégal, dans la paix et la prospérité partagée » : c’est l’appréciation que le directoire de campagne du candidat Amadou Bâ a faite après une semaine de campagne électorale. Le DC du candidat constate que ces populations expriment avec enthousiasme leur satisfaction de voir le déploiement de Amadou Bâ, mais aussi du rouleau compresseur BBY sur le terrain.

Il s’y ajoute, selon le directoire de campagne, « la mobilisation enthousiaste des populations tout le long du cortège du Président Amadou Ba. À chaque étape de son périple, le Président Amadou Ba a été chaleureusement accueilli par des foules en liesse ». Une mobilisation de plusieurs personnes et qui témoigne de l’engouement pour le Président Bâ, qui s’est admirablement distingué en proposant « un programme solide, en formulant des offres concrètes et cohérentes qui répondent aux attentes des populations ».

D’abord, il s’est engagé à poursuivre le travail déjà entrepris pour combler le gap infrastructurel dans le pays et la prise en charge des sénégalais dans leur quotidien, notamment le coût de la vie, l’emploi des jeunes et la sécurité. Son engagement en faveur de l’accès universel à l’eau, à l’énergie et à la mobilité repose sur une appropriation affinée du Plan Sénégal Émergent (PSE). Sa connaissance précise des priorités nationales et son expertise avérée en gestion des finances publiques confèrent une crédibilité incontestable à ses engagements.

Par ailleurs, notera toujours le directoire de campagne de Amadou Bâ, « cette campagne historique a également permis de découvrir un homme porteur des valeurs cardinales de la société sénégalaise, dont la sérénité, la retenue, la courtoisie et l’empathie s’alignent parfaitement à la posture d’un homme d’État et d’un leader transformationnel. Aussi, sa capacité à écouter, à pardonner et à rassembler témoigne de son engagement à consolider la paix et la concorde, non seulement au sein de la Grande Coalition de Benno, mais également avec toutes les forces vives de la Nation, dans un contexte régional et international marqué par des menaces multiples. En cette période cruciale pour notre nation, Amadou Bâ incarne l’espoir d’un nouvel horizon pour tous les citoyens du Sénégal. Il marche vers la victoire avec détermination. »

Pour le directoire de campagne de AB2024, la coalition Diomaye, s’effondre en rase campagne et avec ses bourdes quotidiennes qui démontrent aux Sénégalais que le fameux « projet » n’existe que dans l’imagination de quelques manipulateurs. » Le directoire de campagne du candidat de Benno, repris par Dakaractu, salue l’atmosphère générale de paix et de courtoisie qui caractérise la campagne électorale avec cette rencontre de Vélingara entre les caravanes de Khalifa Sall et Amadou Ba et condamne les incidents isolés qui ont été notés…