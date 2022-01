CAN 2021 : testés positifs…trois Lions ne participeront pas au match d’ouverture

Gros coup dur pour pour les Lions, carrément décimés à deux jours de son entrée en lice à la CAN 2021. Alors que six de ses joueurs se trouvent toujours au sol sénégalais pour n’avoir pas encore donné négatif au virus (Saliou Ciss, Bamba Dieng, Mame Baba Thiam, Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy et Alfred Gomis), le Sénégal a déploré trois cas de Covid-19 ce samedi.

Et pas les moindres. En effet, après des tests réalisés ce même jour, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Famara Diédhiou sont revenus positifs, comme on le craignait un peu plutôt dans la journée. Le portier titulaire, le capitaine et l’attaquant d’Alanayspor ont été mis à l’isolement à moins de 48 heures du match face au Zimbabwe. Sauf miracle, ils devraient manquer ce match.

En ce moment même, en plus de ces trois internationaux cadres, huit autres joueurs sénégalais sont incertains pour cette rencontre : Saliou Ciss, Bamba Dieng, Mame Baba Thiam, Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy et Alfred Gomis, Ismaïla Sarr et Abdoulaye Seck.

Avec Wiwsport