CAN 2023 : Aucun arbitre sénégalais sélectionné

Trente-deux arbitres (32) ont été retenus par la CAF pour suivre les sessions préparatoires des matches de la CAN 2023. Des six arbitres africains présents à la Coupe du monde 2022, un seul a encore des chances d’être de la partie en Côte d’Ivoire : l’Algérien Mustapha Ghorbal ! Ce ne sera évidemment pas le cas du Sud-Africain Victor Gomes, qui a dirigé la dernière finale de la CAN, et du Zambien Janny Sikazwe, tous les deux retraités après le Mondial.

Le Gambien Bakary Gassama, tombé en disgrâce après son arbitrage controversé lors d’Algérie-Cameroun en mars 2022, le Sénégalais Maguette Ndiaye et la Rwandaise Salima Mukansanga échouent quant à eux à enchaîner les deux tournois et sont donc absents dans cette liste qui comprend aussi 33 arbitres assistants et 4 vidéo-assistants (VAR).

La CAN 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.