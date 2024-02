CAN 2023 : La CAF dévoile son équipe type (photo)

Trois jours après la fin de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cote d’Ivoire 2023, la CAF a publié l’équipe type du tournoi. Un onze dominé par les deux finalistes, la Cote d’Ivoire et le Nigeria, qui comptent 6 joueurs.

Elu meilleur gardien de la compétition, le Sud-Africain Ronwey Williams est logiquement dans les buts. En défense centrale, il y a le meilleur joueur de la compétition, William Trust-Ekong (Nigeria) et Chancel Mbemba (RDC). Ola Aina (Nigeria) est à droite et Ghislain Konan (Cote d’Ivoire) à gauche. Au milieu, le Sud-africain Teboho Mokoena accompagne les deux Ivoriens Frank Kessié et Jean-Michel Seri. En attaque, il y a le Congolais Yoane Wissa, le Nigérian Ademola Lookman et Emilion Nsué, l’Equato-Guinéen qui a terminé meilleur buteur de la compétition.