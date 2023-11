CAN 2023 : Voici comment avoir les billets

La Coupe d’Afrique des nations 2023, prévue en Côte d’Ivoire à partir du 13 janvier 2024, a ouvert sa billetterie en ligne, une première dans l’histoire de la compétition. Le premier lot s’est rapidement écoulé (en moins d’une heure), mais depuis ce lundi 13 novembre, les ventes publiques ont été lancées, permettant l’achat de billets pour la phase de groupes, avec un maximum de six billets par acheteur​.

Les stades de la CAN 2023

Stade Alassane Ouattara, Abidjan (60 000 places)

Stade Felix Houphouet Boigny, Abidjan (33 000 places)

Stade de la Paix, Bouaké (40 000 places)

Stade Amadou Gon Coulibaly, Korhogo (20 000 places)

Stade Laurent Pokou, San-Pédro (20 000 places)

Stade Charles Konan Banny, Yamoussoukro (20 000 places)

Le prix des billets

Les prix des billets varient selon trois catégories : 1 000 à 5000 FCFA ($1.60 à $8.00 dollars US) pour la catégorie trois, 5 000 à 10 000 FCFA ($8.00 to $16.00 dollars US) pour la catégorie deux, et 10 000 à 15 000 FCFA ($16.00 à $24.00 dollars US) pour la première catégorie. A noter que match d’ouverture est proposé au tarif le plus élevé (5000, 10 000 ou 15 000 FCFA, soit $8.00, $16.00 ou $24.00 dollars US en fonction de la catégorie). Une limite de 6 billets par acheteur a été fixée.

Certaines rencontres sont proposées en formule “double match”, où deux rencontres se jouent le même jour dans le même stade, sans augmentation du prix du billet pour autant. En revanche, on ne connaît pas encore le prix des billets pour les matchs de la phase à élimination directe. Une supposée grille tarifaire circulait récemment sur les réseaux sociaux, mais le comité local d’organisation (COCAN) l’a démentie.

Où acheter des billets ?

Vente en Ligne

Les billets pour la CAN 2023 sont disponibles à la vente en ligne sur la plateforme de la Confédération africaine de football (CAF), à l’adresse can2023-tickets.com. 15% des billets pour chaque match, y compris ceux du match d’ouverture, sont mis en vente en ligne, ainsi que 25% des billets pour la phase de groupes. Cette plateforme offre plusieurs avantages, notamment pour les supporters étrangers, tels que la facilité d’accès, la sécurisation des achats, et la possibilité de planifier les voyage à l’avance.

La première phase de vente, les 11 et 12 novembre, était réservée aux détenteurs de cartes VISA, partenaire officiel de la CAF, avant d’être ouverte au grand public depuis le 13. Avant de pouvoir acheter ses billets, chaque supporter doit patienter durant une file d’attente virtuelle, généralement de courte durée. Cette approche garantit une distribution équitable des billets et offre aux fans de football africain une chance équitable de participer à cet événement emblématique.

Vente Physique

En dehors de la vente en ligne, les billets seront également disponibles dans différents points de vente physiques en Côte d’Ivoire à partir du 13 décembre. D’après RFI, ces points incluront probablement les mairies et les bureaux de poste. Il est important de noter qu’aucun billet ne sera vendu au stade les jours de match.

Cette stratégie vise à maximiser le taux de remplissage des stades, en évitant les problèmes rencontrés lors des éditions précédentes en Égypte (2019) et au Cameroun (2021), où de nombreux matchs se sont joués devant des stades presque vides en raison de divers facteurs, notamment la situation sécuritaire et les protocoles sanitaires liés à la pandémie.

En somme, cette approche hybride de la billetterie, combinant vente en ligne et vente physique, est conçue pour améliorer l’accessibilité des billets et garantir une expérience optimale pour tous les fans souhaitant assister à la Coupe d’Afrique des Nations.

Les billets pour la finale

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 se tiendra le 11 février 2024 à 20h00, au Stade Alassane Ouattara (60 000 places) à Abidjan. À l’heure actuelle, la Confédération Africaine de Football propose sur son site des billets uniquement pour la phase de groupes de la compétition. Il n’est donc pas encore possible de réserver ses billets pour la finale de cette 34ème édition. Pour plus d’informations et pour l’achat des billets des phases de poule, rendez-vous sur la plateforme can2023-tickets.com.

