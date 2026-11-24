L’ancien Premier ministre Idrissa Seck a réagi à la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a confirmé la victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Le leader de Rewmi s’est réjoui de cette issue, tout en appelant à préserver les relations fraternelles entre les peuples sénégalais et marocain.

Dans un communiqué, Idrissa Seck a salué la performance des Lions, estimant que cette consécration récompense leur engagement tout au long de la compétition. « Cette consécration vient couronner le talent, la détermination et l’abnégation de nos Lions, qui ont porté avec dignité et honneur les couleurs de notre Nation », a-t-il déclaré.

Il a également adressé ses « chaleureuses et renouvelées félicitations » aux joueurs de l’équipe nationale, au staff technique ainsi qu’à la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Au-delà de la satisfaction liée à la décision du TAS, l’ancien chef du gouvernement a lancé un appel à l’apaisement et au rapprochement entre Dakar et Rabat. « Au-delà des enjeux sportifs, préservons les liens historiques, spirituels et fraternels qui unissent nos deux peuples », a-t-il exhorté.

Pour Idrissa Seck, le football doit rester un instrument de rapprochement, de respect mutuel et de fraternité africaine, malgré les tensions suscitées par le contentieux autour de la finale de la CAN 2025.