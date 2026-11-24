La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a réagi à la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), rendue le mardi 24 novembre 2026 à Lausanne, en Suisse, à la suite de l’appel introduit par la Fédération sénégalaise de football contre la décision de la Commission d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) concernant la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’instance marocaine indique avoir pris acte de la décision du TAS, tout en exprimant sa surprise et sa protestation face au traitement réservé à certaines de ses demandes. La FRMF estime notamment que sa requête visant à engager des poursuites judiciaires concernant des pratiques susceptibles, selon elle, de compromettre l’intégrité et la crédibilité de la procédure arbitrale n’a pas été prise en considération.

La Fédération marocaine évoque, à ce sujet, les informations relatives à une communication entre l’arbitre allemand Ulrich Haas et le président de la Fédération sénégalaise de football, 48 heures avant le prononcé de la décision.

La FRMF reproche également au Tribunal arbitral du sport de ne pas avoir tenu compte de l’approche récemment adoptée par l’International Football Association Board (IFAB) et la FIFA concernant les joueurs qui quittent le terrain sans l’autorisation de l’arbitre, ainsi que les responsabilités disciplinaires et les sanctions qui peuvent en découler.

Face à cette décision, la Fédération royale marocaine de football annonce son intention d’utiliser toutes les voies de recours légales disponibles pour la contester.