Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a tranché en faveur du Sénégal dans le contentieux relatif à la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Dans sa décision rendue ce mardi 24 novembre 2026, l’instance basée à Lausanne a annulé la décision de la Confédération africaine de football (CAF) qui avait déclaré les Lions de la Téranga forfaits et attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

Le Sénégal retrouve ainsi officiellement son titre de champion d’Afrique, initialement remporté sur le terrain face au Maroc, le 18 janvier 2026, à Rabat. Les hommes de Pape Thiaw s’étaient imposés sur le score de 1-0 après prolongation, grâce à une réalisation de Pape Guèye.

Au cœur de cette décision figure notamment le pouvoir de l’arbitre sur le déroulement d’une rencontre. Le TAS a considéré que l’arbitre était seul habilité à décider si le match devait être définitivement arrêté ou si les conditions permettaient sa reprise. Or, après l’interruption provoquée par la protestation des joueurs sénégalais, la rencontre avait repris et s’était poursuivie jusqu’à son terme.

Cette interprétation conduit le TAS à remettre en cause la décision du jury d’appel de la CAF, qui avait attribué la victoire au Maroc sur tapis vert, le 17 mars 2026, à la suite des événements survenus pendant la finale.

Avec ce verdict, le Sénégal conserve donc le titre continental décroché par les Lions de la Téranga et inscrit une deuxième étoile à son palmarès.