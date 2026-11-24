Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé, ce mardi 24 novembre 2026, la victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Quelques heures après le verdict, la Confédération africaine de football (CAF) a officiellement réagi, annonçant qu’elle se conformerait à la décision.

Dans un communiqué, l’instance dirigeante du football africain a rappelé les conclusions du tribunal arbitral. « Le panel du TAS a statué comme suit : la décision de la Commission d’appel de la CAF du 17 mars 2026 est annulée. La décision du Jury disciplinaire de la CAF du 11 février 2026 est confirmée. Le Sénégal a donc été déclaré vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations TotalEnergies CAF Maroc 2025 par le TAS », indique-t-elle.

La CAF affirme prendre acte de cette sentence et s’engage à en assurer l’application. « La CAF respecte la sentence du TAS et prendra toutes les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre », précise le communiqué.

Cette décision met un terme au différend né après le verdict rendu en mars dernier par le Jury d’appel de la CAF. Saisie par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), cette instance avait annulé la décision initiale du Jury disciplinaire et déclaré le Sénégal forfait pour la finale. Elle avait ainsi homologué une victoire du Maroc sur le score de 3-0.

Le Jury d’appel avait notamment considéré que le comportement des joueurs sénégalais, qui avaient momentanément quitté la pelouse pour protester contre le penalty accordé au Maroc, constituait une infraction au règlement de la compétition. En application de l’article 84, il avait attribué la victoire aux Marocains sur tapis vert.

Contestant cette décision, la Fédération sénégalaise de football (FSF) avait saisi le TAS. Le tribunal arbitral a finalement annulé la décision du 17 mars et rétabli celle du Jury disciplinaire de la CAF du 11 février 2026, consacrant ainsi le Sénégal vainqueur de la CAN 2025.