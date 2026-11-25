Le ministère de la Jeunesse et des Sports a officiellement réagi à la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a confirmé la victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Dans un communiqué publié le 24 novembre 2026, le département ministériel exprime sa « grande satisfaction » et estime que cette décision rétablit le Sénégal dans ses droits.

Le ministère rappelle que la sentence du TAS fait suite au recours introduit par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la décision du Jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), relative à l’attribution du trophée de la CAN 2025. Pour les autorités sportives sénégalaises, cette décision vient conforter la position défendue par la fédération et confirme le bien-fondé de sa démarche.

Dans son communiqué, le ministère salue « le courage, la détermination et la mobilisation » de la FSF, des joueurs, de l’encadrement technique ainsi que de toutes les composantes du football national. Il rend également hommage au peuple sénégalais, dont le soutien constant témoigne, selon lui, de son attachement à l’équipe nationale et à la défense des couleurs du pays.

Au-delà de la consécration sportive, le département ministériel estime que cette décision rappelle l’importance du respect des règles, de l’équité et des principes de justice dans la gouvernance du sport.

Le Gouvernement réaffirme, par ailleurs, son attachement à un football africain fondé sur la transparence, l’intégrité et le respect des règlements qui encadrent les compétitions.

« Le Sénégal reste debout, fier de ses couleurs et attaché aux valeurs du sport », conclut le communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports.