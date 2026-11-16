CAN 2027 : Le Sénégal peut valider son billet dès ce lundi face au Soudan

Le Sénégal a l’occasion de décrocher, dès ce lundi, sa qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027. Pour y parvenir, les Lions devront battre le Soudan et compter, dans le même temps, sur un résultat favorable du Mozambique face à l’Éthiopie, lors de la quatrième journée des éliminatoires du groupe J, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Les hommes de Patrick Vieira affrontent le Soudan à partir de 13 heures GMT, à Juba, capitale du Soudan du Sud. Cette rencontre intervient quelques jours après la large victoire sénégalaise (4-1) enregistrée jeudi dernier, lors du match aller disputé au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar.

En cas de nouveau succès, le Sénégal porterait son total à dix points et serait assuré de terminer parmi les deux premières équipes de sa poule. Toutefois, cette victoire ne suffirait pas, à elle seule, à garantir une qualification dès cette quatrième journée.

Les Lions devront également suivre avec attention l’autre confrontation du groupe entre l’Éthiopie et le Mozambique. Si les Mozambicains s’imposent ou obtiennent le match nul, les Éthiopiens resteraient respectivement à trois ou quatre points. Avec dix unités, le Sénégal ne pourrait alors plus être rejoint par ces deux concurrents dans la course aux deux premières places.

En revanche, une victoire de l’Éthiopie repousserait l’échéance. Les Éthiopiens totaliseraient alors six points, tandis que le Mozambique resterait à quatre unités. Les deux sélections conserveraient ainsi une possibilité mathématique de revenir dans la course. Le Sénégal devrait, dans ce cas, attendre les deux dernières journées, prévues en mars 2027, pour assurer sa qualification. Les Lions recevront notamment l’Éthiopie à Dakar lors de la cinquième journée.

La phase finale de la CAN 2027 est prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Les trois pays hôtes sont automatiquement qualifiés. Dans les groupes où figure l’une de ces nations, seule la sélection la mieux classée parmi les autres équipes obtient son billet. Dans les autres poules, les deux premières équipes se qualifient pour la compétition.

Selon l’Agence de presse sénégalaise, qui cite la Confédération africaine de football (CAF), neuf autres nations peuvent également décrocher leur qualification dès cette quatrième journée des éliminatoires.

Le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Mali et la République démocratique du Congo (RDC), qui ont remporté leurs trois premières rencontres, peuvent assurer leur présence à la phase finale en signant une quatrième victoire consécutive.

Dans le groupe A, le Maroc recevra le Niger mardi, avec l’ambition de confirmer son large succès (5-1) obtenu lors de la précédente journée. Dans le groupe C, la Côte d’Ivoire se déplacera en Gambie après avoir remporté le match aller (2-1) à Bouaké. Une nouvelle victoire permettrait aux Éléphants de valider leur qualification.

Le Mali, leader du groupe K avec neuf points, sera opposé au Rwanda mardi à Kigali. Les Aigles tenteront de confirmer leur victoire (3-2) acquise à l’aller. La République démocratique du Congo, qui compte également neuf points dans le groupe E, pourra, de son côté, décrocher son billet en cas de nouveau succès face à la Sierra Leone.

Cinq autres sélections peuvent également assurer leur qualification à deux journées de la fin. Il s’agit de l’Égypte et de l’Angola dans le groupe B, du Bénin et du Burkina Faso dans le groupe F, ainsi que du Cameroun dans le groupe G.

Avec sept points chacun, l’Égypte et l’Angola pourraient valider leur qualification en cas de victoire. Les Pharaons se déplaceront au Malawi, tandis que les Angolais affronteront le Soudan du Sud mardi.

Dans le groupe F, le Bénin et le Burkina Faso, également crédités de sept points, sont dans une situation similaire. Les Guépards recevront la République centrafricaine lundi, alors que les Étalons seront opposés à la Mauritanie mardi.

Le Cameroun, leader du groupe G avec sept points, pourra également franchir une étape importante vers la qualification à l’occasion de son déplacement en Namibie, prévu lundi.

Dans les autres groupes, l’Afrique du Sud cherchera à consolider sa première place dans le groupe D face au Kenya, mardi. L’Algérie tentera, pour sa part, de conforter son leadership dans le groupe I lors de son déplacement au Togo.

Le Ghana et le Nigeria seront également attendus au cours de cette quatrième journée. Les Ghanéens affronteront la Somalie lundi dans le groupe C, tandis que les Nigérians se rendront en Tanzanie, dans le groupe L, avec l’objectif d’améliorer leurs chances de qualification.