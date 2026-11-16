Rosso : Trois mineures interceptées à la frontière alors qu’elles tentaient de rejoindre la Mauritanie

Le Commissariat spécial de Rosso, relevant de la Direction de la Police aux Frontières, a empêché la sortie du territoire de trois mineures qui tentaient de se rendre en Mauritanie sans autorisation parentale ni documents de voyage. Les trois fillettes ont ensuite été remises à leurs parents respectifs.

Selon la Police, les faits se sont déroulés le jeudi 12 novembre 2026, aux environs de 3 heures du matin. Les trois mineures se sont présentées au box d’enrôlement de la sortie du commissariat dans le but de franchir la frontière en direction de la Mauritanie.

Informés de leur présence dans les locaux du commissariat, leurs parents se sont présentés le même jour, munis des pièces justificatives requises, permettant ainsi leur remise à leurs familles.

La Police a tenu à apporter des précisions face aux rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux faisant état d’un enlèvement. Elle indique qu’il s’agissait en réalité d’une fugue et non d’un rapt.

Dans son communiqué, elle appelle à la responsabilité de chacun dans la diffusion des contenus afin d’éviter de provoquer une psychose au sein de la population. Elle invite également les citoyens à faire davantage confiance aux forces de sécurité.