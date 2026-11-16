Revue de presse : Le sommet de la Francophonie et l’actualité politique au menu

Le 20e sommet de la Francophonie, qui se tient à Phnom Penh, au Cambodge, est l’un des sujets au menu de la livraison de lundi de la presse quotidienne dont plusieurs titres s’intéressent principalement à l’actualité domestique dominée par la politique.

Alors que les chefs d’Etat de pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie se réunissent à Phnom Penh, dont le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, “la bataille pour la direction de l’OIF révèle de profondes divergences et fragilise le traditionnel consensus francophone”, relève le quotidien Le Soleil.

Le choix du prochain secrétaire général de l’OIF pourrait finalement se jouer dans les urnes, ajoute le journal, selon lequel le rôle pionnier du premier président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, a été salué par le roi du Cambodge, à l’ouverture du sommet de la Francophonie.

Le Soleil signale par ailleurs qu’en marge de ce sommet, le président Bassirou Diomaye Faye a reçu son homologue vietnamien, le vice-président de la Suisse et le Premier ministre du Québec.

Mais c’est surtout l’actualité politique domestique qui occupent le plus les quotidiens, dont plusieurs rapportent que “le divorce politique” est acté entre le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, et son ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, actuel président de l’Assemblée nationale.

“La rupture politique entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko semble désormais irréversible. Face à d’anciens responsables limogés du régime, le président de Pastef [parti majoritaire à l’Assemblée nationale] a officiellement acté, samedi 14 novembre, la fin de son compagnonnage politique avec le chef de l’Etat”, rapporte Sud Quotidien.

“Je ne négocie avec personne, je ne deale avec personne”, a déclaré M. Sonko, dans des propos rapportés par le quotidien Les Echos, en réaction à certaines rumeurs.

Selon L’Observateur, lors de cette rencontre avec d’anciens responsables limogés à laquelle ont également pris part d’ex-détenus dits politiques, Ousmane Sonko “a également tenté de remobiliser ses troupes et promis une meilleure prise en charge des victimes de la répression”.

“En rejetant tout accord de compromis et toute participation à un gouvernement d’union nationale, Ousmane Sonko clarifie sa ligne et ferme la porte à tout rapprochement politique”, souligne le quotidien Yoor-Yoor.

D’après Walfquotidien, Ousmane Sonko “semble engager Pastef dans un combat décisif. En tout cas, ajoute cette publication, le contexte et les révélations faites lors des [rencontres qu’il a eues ce week-end] sonnent comme une alerte à l’endroit des responsables politiques, militants et sympathisants”.

L’As note que de son côté, le parti présidentiel Kiiraay “bande les muscles” et “entend renforcer son ancrage dans le département de Mbour et offrir au président Bassirou Diomaye Faye une nouvelle majorité parlementaire pour lui permettre de conduire pleinement son programme”.

Les responsables et responsables du parti présidentiel “affichent leur détermination à investir le terrain politique. Ils réclament la dissolution de l’Assemblée nationale et l’organisation de nouvelles élections législatives”, indique L’As.

“Le ton monte entre Pastef et Kiiraay. Ousmane Sonko accuse le pouvoir de comploter contre lui. Les responsables du parti présidentiel implorent le chef de l’État de dissoudre l’Assemblée nationale”, résume la même publication.

Le quotidien Tribune mentionne que le militant de la société civile Alioune Tine “recadre sévèrement Diomaye et Sonko”, au sujet de la “situation chaotique du pays”, selon les mots du journal. “Il [Alioune Tine] critique le blocage du budget par l’AN, qu’il qualifie de ‘position d’insurrection ouverte’ inédite dans l’histoire politique du Sénégal”.

“Le budget, poursuit-il dans des propos rapportés par Tribune, c’est ce qui permet à l’Etat de fonctionner. Si vous le bloquez, c’est tout le pays que vous bloquez. Ce qui est ahurissant, c’est que le gens restent complétement aveugles aux conséquences de leurs actes. C’est insupportable”.

Source : APS