CAN : Les 26 Lions sélectionnés connus (Document)

On retiendra l’arrivée des trois nouveaux pensionnaires de la tanière. En effet, coach Aliou Cissé continue toujours sa chasse aux binationaux pour défendre les couleurs du Sénégal. Il s’agit pour cette fois ci de Bingourou Camara, un gardien évoluant à Strasbourg en France, de Abdou Diallo défenseur du PSG, de Fodé Ballo Touré de Monaco et enfin de Franck Kanouté du FC Bruges en Belgique et de Nampalys Mendy de Leicester en Angleterre.

Le sélectionneur national des lions du Sénégal a publié la liste des joueurs devant participer aux deux dernières journées des éliminatoires de la prochaine CAN prévue au Cameroun.