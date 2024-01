Can : Seydou Sané gâte les détenus de Zig avec des télés et des frigos

Le président du Casa Sports, Seydou Sané a procédé à une remise de dons composés de postes téléviseurs de ventilos de matelas et de réfrigérateur à nos concitoyens de la maison d’arrêt et de correction ( MAC) de Ziguinchor.

Avec ce geste de haute portée sociale, les pensionnaires de la MAC pourront suivre la CAN qui se déroulera en Côte d’Ivoire et pourront supporter et prier pour la victoire finale du Sénégal. Et le président Seydou Sané de remercier l’Inspecteur Fall directeur de la structure pour l’élan de solidarité, son équipe pour sa disponibilité et l’excellent boulot.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn