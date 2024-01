Gendarmerie nationale : la 54ème promotion fêtée à Fatick

La cérémonie de sortie de la 14ème promotion des élèves-gradés de la gendarmerie et de la 54ème promotion des élèves-gendarmes s’est déroulée ce samedi 30 décembre 2023 à la caserne Général Wally FAYE de Fatick abritant l’école des sous-officiers de la gendarmerie nationale (ESOGN).

Elle est présidée par Maître El Hadji Omar YOUM, Ministre des Forces armées, en présence du Général de corps d’armée Moussa FALL, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire et des autorités administratives civiles et militaires.

Cette cérémonie marque la fin de la formation académique du personnel sous-officiers de Gendarmerie

Ces promotions d’élèves gradés et d’élèves gendarme baptisées respectivement Promotion feu Maréchal des logis chef Issa FAYE et feu élève gendarme Malang MANÉ sont fortes de 2161 stagiaires répartis comme suit : 198 élèves gradés dont 07 personnels féminins pour le stage DQEG et 1963 élèves gendarmes dont 86 personnels féminins.

Une promotion qui va participer à la montée en puissance de la gendarmerie nationale surtout en cette période où la lutte contre la drogue et le terrorisme continuent de hanter le sommeil des populations.

