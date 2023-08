Candidat de l’APR…Les conseils d’un expert à Macky Sall

Si j’étais Macky Sall…

L’épisode Pastef dont j’espère qu’il est définitivement un mauvais souvenir, a néanmoins révélé des attentes et des frustrations des Sénégalais.

La qualité du bilan économique du Pr Macky Sall, fait l’objet d’un large consensus, seuls quelques nihilistes le contestent.

D’autres ont réussi à introduire la notion de bilan immatériel. Il faut reconnaître que c’est assez futé. Ils n’ont eu de cesse de marteler que le régime a failli dans la mission de gouvernance sobre et vertueuse.

En lançant ce slogan au début de sa présidence le Président semblait avoir bien compris l’aspiration des sénégalais. Il a commencé à essayer de mettre de l’ordre, mais c’est connu, le monde des affaires n’aime pas qu’on fouille dans ses affaires. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’on dise « deuk bi da fa Macky » pour exprimer que tout était au ralenti.

Je ne crois pas que la masse monétaire M1 ait été réduite mais c’était le sentiment de beaucoup de nos concitoyens. Il y en a même qui disait avec Wade les gens volaient mais au moins l’argent circulait. Ce sont ces mêmes sénégalais qui aujourd’hui fustigent le bilan immatériel de Macky.

On pourrait croire que les sénégalais sont inconséquents, moi je dirais que si les humains ont tous les mêmes besoins physiologiques, ils n’ont pas les mêmes aspirations et ni au même moment.

Il ne faut donc pas confondre besoins et motivations.

Or il se trouve que les motivations et le matraquage des citadins et de la diaspora ont tendance à couvrir tout le reste. Qu’à cela ne tienne, il faut y répondre pour créer une nouvelle dynamique électorale. Celle de BBY commence à s’essouffler et traîne un certain passif.

Si j’étais Macky

1 – je travaillerais à recréer une nouvelle coalition et lui donnerais un autre nom, en marketing c’est fréquent

2 – le candidat ne devra souffrir d’aucun soupçon quant à son intégrité et sa probité

3 – j’apporterais une réponse générationnelle avec un candidat auprès de qui la jeunesse pourrait s’identifier, car n’oublions pas que Pastef a quand même réussi à réconcilier la jeunesse avec la politique. Il ne faut pas leur laisser l’exclusivité.

4 – malgré un bilan satisfaisant je ne miserais pas sur la continuité comme je l’ai entendu avec la charte soumise aux candidats mais sur le changement dans la stabilité. « L’homme est un animal désirant » disait Maslow, une fois un besoin assouvi il en cherche systématiquement un autre.

L’Expert. B