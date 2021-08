Caution pour les Locales : Antoine Diome n’a pas réussi à décanter la situation

La caution pour les élections locales et départementales continue de diviser les acteurs politiques de la majorité présidentielle, une partie de l’opposition et des non alignés.

Si lors de la rencontre des partis et coalitions de partis politiques convoquée par le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome, la majorité présidentielle propose une caution de vingt millions pour chaque type d’élection, une partie de l’opposition et du pôle des non alignés rejette cette proposition de la mouvance présidentielle et propose un montant de cinq millions pour chaque élection, lit-on sur Dakaractu.