Ce DG de Sonko a des problèmes…Sénégalais et Patriotes en colère contre lui

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a promis aux sénégalais de profonds changements. Mais cette tâche ne sera pas très facile pour le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Beaucoup parmi les personnes choisies pour porter le «PROJET» causent problème. Ils sont de plus en plus contestés par les sénégalais. Et aussi par les patriotes qui ne se reconnaissent plus en eux. Ce qui va causer plus de problèmes au chef de l’Etat.

En Conseil des ministres ce mercredi, Ousmane Sonko a rappelé aux ministres l’exigence de veiller à la mise en œuvre de la plénitude de leurs attributions en matière de tutelle technique et financière des entités du secteur parapublic, au regard des pratiques de mauvaise gouvernance caractérisée relevées. À cet effet, le Pm Sonko a demandé aux ministres d’asseoir une communication claire et ferme sur les attentes en la matière, en recevant les Directeurs généraux, Directeurs et premiers responsables de ces entités pour réitérer les exigences de « JUBAL », de « JUBANTI » et de culture de résultat comme règles fondamentales de gestion.

Le premier ministre veut ainsi responsabiliser ces directeurs généraux (DG). Mais la contestation a déjà commencé dans certaines directions. À la direction de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Alé Niang vit des moments plus que difficiles. Il est sous le feu critique des patriotes. Autrefois adoubé, le journaliste est critiqué. Et s’il en est ainsi, c’est parce que beaucoup parmi les partisans de Ousmane Sonko n’ont pas aimé l’épisode Wally Ballago Seck. Le chanteur a été désigné Ambassadeur de la Télévision nationale par le fervent défenseur de l’actuel premier ministre.

Même si Pape Alé à ses raisons, son choix n’est pas approuvé par les «vainqueurs». Les patriotes ou Sonkolés ne pardonnent toujours pas au chanteur ses propos. « J’entends des petits cons youy wakh ay kassaw kassaw… Je préfère être neutre, qu’on ne me mêle pas à ces histoires », avait dit Wally lors d’un de ses concerts alors que la contestation était vive. Ce qui n’a pas empêché au nouveau DG d’en faire un ambassadeur. Comme si cette erreur ne suffisait pas, la RTS est au cœur d’une nouvelle polémique. Polémique née lors de la fête de la musique retransmise en direct sur la chaîne nationale.

La rappeuse D. Freezy a fait parler d’elle. Sa tenue osée a suscité la polémique lors de la fête de la musique au Terrain Acapes. Interpellé par beaucoup de Sénégalais sur les réseaux sociaux, l’ONG JAMRA avait réagi. Mais aussi And Samm Jikko Yi. Ces organisations avaient annoncé des plaintes. Si Jamra semble s’être rétracté après le mea culpa de la chanteuse, And Samm Jikko Yi semble maintenir sa plainte. Et la RTS serait visée par cette plainte. La chaîne nationale a joué un rôle crucial dans cette affaire. Les équipes de Pape Alé Niang avaient retransmis ce concert en direct, offrant ainsi à Elisa Marie Audrey Diatta dit D.Freezy, une tribune.

Les travailleurs des collectivités territoriales ont aussi donné à Pape Alé un spectacle qui se passe de tout commentaire. Rassemblés devant la RTS, ils ont manifesté leur colère. Munis de leurs casseroles et autres ustensiles, ils ont passé leur message. Une méthode de lutte empruntée à l’ancien leader de l’opposition radicale. Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, organisait souvent des concerts de casseroles pour faire face au régime sortant.

Cette séquence se passe de tout commentaire sur les réseaux sociaux. Les patriotes ne savent plus à quoi joue Pape Alé Niang. Lui qui a toujours combattu Macky Sall, continue les erreurs. Après l’épisode Wally Ballago Seck, Pape Alé Niang pouvait faire profil bas. Mais il a voulu tenter le diable. Une occasion pour les «défenseurs du projet» de lui taper dessus. Sur sa page Facebook, Akhenaton a ouvert une brèche donnant aux patriotes une excellente tribune pour tirer sur le patriote en chef. Les commentaires parlent d’elle-même.

Le directeur général de la RTS doit surveiller ses arrières. Le nouveau régime ne badine pas avec les échecs. D’ailleurs, Ousmane Sonko avait mis en garde tous ses camarades qui avaient des postes de responsabilité. Et les nouvelles autorités alignent leurs décisions sur les humeurs des sénégalais. Le Pastef ne laissera aucun boulet ralentir le «PROJET». Au fait, de quel PROJET parle-t-on ? Celui qui n’est pas encore né…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru