Ce ministre de Sonko, le plus diplômé du gouvernement…ne voit que du feu

Faut-il avoir autant de diplômes pour faire un bon ministre ? Depuis 1960, les meilleurs ministres des gouvernements qui se sont succédé, n’étaient pas de grands diplômés. Ils ont fait jouer leurs expériences pour faire le « boulot ». Les grands technocrates aux grands diplômes ont presque tous échoués aux portes de leurs ministères respectifs. Et ce sont ces échecs qui guettent le gouvernement Sonko qui a misé sur les plus grands diplômés du Sénégal pour administrer des secteurs vitaux de l’économie Sénégalaise. C’est le cas de ce mathématicien et banquier d’investissement nommé ministre de l’Agriculture et qui ne voit que du…feu !

Le nouveau ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, est un homme blindé. Son background est un empilement de doctorats. C’est pour cela qu’on l’appelle Docteur Mabouba Diagne. Ce sénégalais bon teint a grandi dans la banlieue de Yeumbeul. Après avoir obtenu ses diplômes de Maitrise et DEA à l’université Gaston Berger de St Louis en 1995, il a obtenu une bourse des Nations Unies et il est allé en Europe (Italie, Allemagne et Londres) pour poursuivre ses études de doctorat et faire sa carrière internationale comme banquier d’investissement*.

Son parcours éducatif est un chef d’œuvre. Il a un (01) Doctorat (PhD) en Financial Risk Management & Gestion de Portefeuille, quatre (04) Diplômes de Masters dans les domaines des Mathématiques financières et Informatique. Il a plus de 20 ans d’expérience comme banquier d’investissement international mais aussi dans la banque de développement. Il a vécu et travaillé dans plusieurs pays (7 ans en Allemagne avec Commerzbank comme Directeur Régional, 8 ans à Londres avec Crédit Suisse & Commerzbank, aussi comme Directeur Régional, 7,5 ans avec Barclays & Atlas Mara en Afrique du Sud comme Directeur Régional, 3 ans avec Trade & Development Bank (TDB) à Nairobi / Kenya et Maurice aussi comme Directeur Régional.

Le gars est balèze. Il aurait pu être ministre des finances ou de l’économie. Mais Sonko l’a bombardé ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage. Dr Mabouba Diagne, ancien « Vice-président en charge de la finance à la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) » est désormais chargé de l’autosuffisance alimentaire des Sénégalais. Il faut savoir que Mabouba n’est pas en terrain inconnu. Avant sa nomination, il avait bâti une carrière solide dans le monde de la finance avec des passages dans le domaine de l’agriculture. Mais est-ce suffisant pour faire des miracles en milieu rural ? Et comment compte-t-il s’y prendre ?

Dr. Mabouba Diagne, ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, invité de l’émission « Au gré de l’actualité » sur Radio Sénégal Internationale (RSI) a abordé les stratégies du gouvernement pour atteindre l’autosuffisance alimentaire. Dr Mabouba a annoncé le lancement imminent de réformes qui visent à exploiter 200 hectares dans chaque commune du Sénégal en utilisant des techniques d’irrigation adaptées. Cette approche vise à maximiser la productivité agricole et à assurer une utilisation efficiente des ressources en eau.

Mais 83 jours après sa nomination (le 05 avril 2024) au poste de ministre de la souveraineté alimentaire, les choses traînent. Le monde rural n’a encore rien vu des 200 hectares à exploiter dans chaque commune. Les sols sont vierges et n’attendent que du matériel agricole, des semences et le soutien des autorités. Des jeunes Sénégalais, retournés dans leurs villages après l’accession du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, attendent toujours les nouvelles mesures prônées par le ministre Dr Mabouba Diagne.

Dr Mabouba Diagne, tout le monde en parle. Diomaye et Sonko ont entendu parler de lui et l’ont nommé ministre sans le voir et sans le connaitre. « Lorsque j’ai été nommé ministre de l’Agriculture, je n’avais jamais rencontré le président Bassirou Diomaye. Je l’ai vu pour la première fois le jour du premier Conseil des ministres. Si je ne vous l’avais pas dit, vous ne l’auriez jamais su. Je ne fais pas partie du parti Pastef. C’est eux qui, à un moment donné, ont commencé à se poser des questions. Ils se sont demandé qui était ce certain Dr Mabouba Diagne dont tout le monde parle ».

Sa réputation l’a précédé au conseil des ministres. Et maintenant la réalité du terrain le rattrape. Il promet au monde rural mais les agriculteurs attendent toujours le messie. A la 24ème Foire Internationale de l’Agriculture et des Ressources Animales, le ministre Mabouba Diagne a promis, du matériel de production en quantité pour répondre de manière efficiente aux besoins des producteurs agricoles. Il a aussi promis de renforcer la dynamique et toutes les bonnes pratiques qui conduisent vers l’autosuffisance alimentaire. Mais jusque-là, le monde agricole n’a encore rien vu et l’autosuffisance reste encore un vain mot…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn

*source Leadsen