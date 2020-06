Ce militant de l’APR exprime sa colère au Président Macky Sall

Monsieur le Président, bravo vous êtes rentré dans l’histoire. Premier Président du Sénégal né après les indépendances, le Président le mieux élu en Afrique avec un score de 66% mais sachez que renter dans l’histoire est extraordinaire mais le fait d’y rester importe le plus, parce que d’autres y sont rentrés mais ont fini para sortir par la petite porte.

Nous qui avons cru en vous, nous qui vous avons soutenu, eu égard á votre parcours et les différents postes que vous avez occupé en plus de votre stature et de votre courage ceddo exemplaire. Avec vous, nous avons appris qu’il était possible de démissionner de tous les postes pour défendre des principes ce qui vous a valu d’ailleurs quelques années plus tard votre accession á la magistrature suprême.

Monsieur le Président, sachez que les sénégalais ont nourri beaucoup d’espoir après votre discours sur la gouvernance sobre et vertueuse (NIEUPEU YAME, KEN DOU LEK SUNU YEUF).

Les milliards annoncés en grande pompe lors des conseils des ministres décentralisés pour amorcer le développement de nos terroirs, ces promesses sombrent encore malheureusement dans l’hibernation.

Le Sénégal de tous pour tous clamé orbi et urbi ne se reflète plus dans les actes posés. Monsieur le Président nous n’arrivons pas à comprendre l’opportunité de ces décrets de nomination impopulaires dans un contexte de pandémie qui exige au plus haut sommet de l’état une concentration et une lucidité accrue pour juguler le mal mais la précipitation sur certaines décisions a fini de prendre le dessus sur l’objectivité.

Monsieur le Président les décrets de nominations de Mme Aminata Tall et d’autres PCA ne sont pas d’actualité, notre peuple a d’autres priorités, pour faire face á la pandémie.

Monsieur le Président veuillez écouter le peuple qui, á travers des manifestions spontanées vient de vous lancer des signaux forts qui méritent d’être décryptés au plus vite.

Ce peuple réclame aujourd’hui plus de transparence, plus de justice et plus d’équité dans la gestion de la cité.

Monsieur le Président , osons le dire notre pays va mal et ces maux qui gangrènent notre patrie ont pour noms : la rareté des tests massifs de covid 19, lenteur et opacité dans la gestion et la distribution de l’aide alimentaire, absence de matériel et d’équipement pour le personnel sanitaire déjà très exposé, insuffisance du soutien á nos forces de défense et de sécurité absence de plan programme pour sauver l’année scolaire déjà hypothétique manque d’assistance au niveau des secteurs de l’agriculture et de l’élevage entre autres.

Monsieur le Président le secteur informel, locomotive de notre économie mérite d’être soutenu et organisé.

Monsieur le président nous attendions une autre réponse du constat que vous avez fait durant vos tournées dans tout le Sénégal , du Nord au sud , de l’Est à l’ouest en passant par les Terres du Baol et du Sine ,vous aviez diagnostiqué le mal de l’administration sénégalaise et ses lenteurs , la souffrance et la soif du monde rural , l’obscurité et l’insécurité des grandes villes, les abris provisoires de l’éducation nationale et les difficultés de communication et de déplacement mais avec le Pudc , le Puma, Promovilles vous aviez commencé à apporter des débuts de solution à nos problèmes ce dont d’ailleurs nous nous félicitons et nous vous encourageons à continuer et á persévérer sur cette lancée pour alléger les souffrances des populations afin que notre rêve de l’émergence soit une vraie réalité.

Monsieur le Président, l’Alliance pour la République regorge de cadres et d’intellectuels compétents et capables de traduire en acte concret votre projet de société, le programme Yonu Yokuté il est grand temps de les mettre á profit au détriment des vieilles béquilles qui traînent des casseroles un peu partout.

Enfin Monsieur le Président, votre volonté, votre détermination et votre engagement de faire du Sénégal un pays émergent est sans équivoque il suffit juste de rectifier avant qu’il ne soit trop tard. QUE SI PODEMOS !

MADY CISSE BA COODONNATEUR APR MURCIA.