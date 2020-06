Accusations graves contre Madiambal et Barthélémy Dias

Retour à l’envoyeur : Atepa Goudiaby, invité hier sur le plateau de Soir d’Infos de Pape Djibril Fall et d’Arame Touré, a accusé Barthelemy Dias et Madiambal Diagne d’être des acteurs du bradage du littoral qu’ils dénoncent. L’architecte a mouillé le journaliste Madiambal Diagne, qui l’a cité dans sa dernière chronique comme complice du régime de Wade.

« Madiambal Diagne qui parle habite sur le littoral » a-t-il lâché à nos confrères, demandant « plus de sérieux » dans cette affaire.

Atepa a, par ailleurs, accusé le maire de Mermoz-Sacré-Coeur, Barthélémy Dias, en première ligne dans cette lutte contre ce qu’il considère comme un scandale concocté par « une République des copains et des coquins ». Pour lui, Dias-fils « a donné plusieurs autorisations de construire sur la Corniche’.