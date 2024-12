Ce ministre de Sonko échappe au «printemps du Fëgg Diaye»

Le nouveau régime veut vraiment travailler mais il ne sait pas par où commencer. Le premier ministre Ousmane Sonko est entouré de ministres qui tâtonnent à longueur de journée. Les nombreux démentis envoyés à la presse le prouvent. Et ce n’est pas Serigne Guèye Diop qui dira le contraire. Depuis quelques jours, il est sous le feu des critiques. Le ministre du Commerce a tenu des propos qui n’ont pas plus aux acteurs de son secteur. A tel point qu’il lui a fallu faire un communiqué pour, dit-il, démentir «la mauvaise interprétation de l’annonce du Ministère du Commerce sur l’interdiction de l’importation de vêtements de seconde main au Sénégal».

Dans un communiqué dont Xibaaru tient copie, les services de Serigne Guèye Diop ont tenté de repréciser sa pensée sur l’interdiction de la friperie au Sénégal. Malheureusement, ils n’ont fait qu’enfoncer leur ministre de tutelle. «Il convient de souligner qu’il ne s’agit en aucun cas d’une mesure immédiate ou d’une interdiction brutale, comme cela a été interprété», ont-ils écrit. Avant d’ajouter : «La décision annoncée fait partie d’une stratégie à moyen et long terme visant à soutenir et développer le secteur textile local, en encourageant la production nationale et la création d’emplois dans ce secteur clé de notre économie».

Deux (2) paragraphes qui ne font que confirmer les propos tenus par le ministre du commerce lors de l’atelier sur le développement des champions nationaux de la filière coton, organisé par le GIZ, qui s’est tenu à Dakar le lundi 9 décembre 2024. «Je vais interdire tout ce qui est importation de matière première. On va le faire, à commencer par le ’Fëgg diaye’’. Si on veut développer l’industrie locale, il faut la protéger», a-t-il déclaré dans une vidéo disponible sur APS, un média de référence dans le domaine de la presse. Alors ce démenti du ministère du Commerce s’adresse à qui ?

Ce n’est sûrement pas la presse qui n’a fait que rapporter des propos qu’il a tenu lors d’un atelier. D’ailleurs, les vidéos sont disponibles partout. Et personne ne viendra dire que ces propos ont été inventés par la presse devenue le «mal aimé» de ce nouveau régime. Ce discours, Serigne Guèye Diop l’a tenu face aux journalistes, face au monde entier, lors d’un point de presse avec des investisseurs. La vidéo est sur Youtube et Tiktok. Et elle circule partout depuis plus de 5 jours. Alors, les services dudit ministère auraient été inspirés de faire une précision et non un démenti.

Ce communiqué pose encore le débat sur la communication du nouveau régime. Les nouvelles autorités commencent à s’habituer à faire des erreurs dans leurs sorties. Des erreurs qui portent atteinte à l’image du gouvernement. D’où l’importance pour le premier ministre et ses services de s’entourer des meilleurs en matière de communications. Cela aurait évité au ministre du Commerce d’être la risée des réseaux sociaux. Voilà ce qui arrive quand on met les charrues avant le bœuf.

Mais cette précipitation des services de Serigne Guèye Diop se comprend. Le ministre a échappé au «printemps du Fëgg Diaye». Tout comme la révolution tunisienne, ce ministre de Sonko a failli voir les vendeurs de friperie se révolter contre lui. Depuis quelques jours, ils étalent leur colère dans les médias et sur les réseaux sociaux. Beaucoup d’entre eux ne cautionnent pas la décision «irréfléchie» du ministre. Et ces marchands ambulants ont joué un rôle important à l’ascension de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Ils ont beaucoup donné pour le PROJET.

Il faut rappeler à Serigne Guèye Diop et ses services que le «Fëgg diaye» est un business en plein explosion au Sénégal. Beaucoup de jeunes s’activent dans ce métier. La friperie permet à des sénégalais courageux et entreprenants de trouver une solution honnête pour nourrir leurs familles. Quand on évoque ce nom, toutes les pensées vont au célèbre marché de Colobane. Ce point du ministre du Commerce est à revoir. Ce régime ferait mieux de proposer des solutions aux problèmes des jeunes au lieu d’envisager de supprimer les rares opportunités qui s’offrent à eux.

Serigne Guèye Diop avait de bons moyens pour mener à bien cette mission…dans le plus grand des secrets. Malheureusement, les ministres de Sonko ne savent pas comment concrétiser la vision du président Bassirou Diomaye Faye. Ils sont tous dans le grand tâtonnement. Après huit (8) mois, aucun acte concret n’est posé. A ce rythme, le régime risque de voir ses souteneurs se révolter contre lui. Attention au «printemps du Fëgg Diaye» !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn