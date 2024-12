Serigne Mbacké Ndiaye répond au ministre du Commerce

Non Monsieur le Ministre, mettons pas la charrue avant les bœufs

Mon ami, le Ministre Serigne GUÈYE Diop vient d annoncer l interdiction prochaine des vêtements de seconde main appelés Fegg Jaay.

Je comprends bien le souci louable du Ministre du commerce et de l industrie qui cherche à protéger l industrie locale mais une politique n a de valeur et de sens que quand elle règle des problèmes sociaux. Or sur ce plan, il faut bien tenir compte des millions de Sénégalais qui ne vivent que grâce à cette activité.

Ensuite pour être cohérent, le Ministre doit aussi interdire l importation de tous les produits de seconde main. Parmi ceux la, je cite;

– les voitures d occasion;

– ⁠les pièces détachées ;

– ⁠les pneus d occasion;

– ⁠les meubles ;

– ⁠le matériel informatique et J en passe.

Au nom de quel logique doit-on y attaquer au maillon faible de la chaîne et fermer les yeux sur les autres plus nantis, plus puissants et plus organisés.

Pense t – on un seul instant aux pères et mères de famille qui pendant les fêtes ou ouvertures des classes profitent de ce commerce, malgré eux, pour satisfaire leurs progénitures.

Oui, Monsieur le Ministre, votre vision est bonne mais prématurée.

Aucun Sénégalais ne choisit de s s’habiller en Fegg Jaam, mais il y est contraint.

Le souci majeur du Sénégalais est de faire manger ses enfants et beaucoup d entre eux ne le réussissent pas.

Travaillons à améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. C est cela l urgence même si nos amis industriels , importateurs et exportateurs de l occident nous poussent à interdire les occasions, tel n est pas dans l intérêt de l écrasante majorité des Sénégalais .

Ministre Serigne Mbacké Ndiaye