Sonko acte 3…Il remplace les mots par la cravache

Ousmane Sonko évolue bien depuis qu’il est à la tête du gouvernement. Après avoir été nommé premier ministre le 02 avril 2024, le chef du gouvernement a un discours évolutif. Dans son acte 1, le premier ministre a débuté par la publication de certaines personnalités qui selon lui, auraient détourné les milliards du pays. Dans l’acte 2, le chef du gouvernement a dénoncé l’état de ruine du Sénégal et indexé les responsables. Tout ceci dans la reddition des comptes. Sauf l’acte 3 du premier ministre qui prend une autre tournure avec une nouvelle stratégie…

Après avoir nommé sur tous les toits, ceux qu’il appelle les ennemis de la patrie, le premier ministre Ousmane Sonko ne cessent de les vilipender à chacune de ses sorties. L’ancien président de la République, Macky Sall, son ancien premier ministre, Amadou Ba et plusieurs anciens ministres des gouvernements précédents sont les principaux sujets de la reddition des comptes lancés par Ousmane Sonko, même si aucun rapport des corps de contrôle ne les incrimine. Aujourd’hui dans son acte 3 de sa gouvernance, le Premier ministre bande les muscles et sort la cravache.

Et le premier coup de cravache, le premier ministre l’a réservé à son « ami » Barthélémy Dias, celui-là même qui a toujours été aux côtés de l’opposant radical, Ousmane Sonko. Séparés par celui qui les avaient réunis, Sonko et Barthélémy sont devenus les pires ennemis politiques. Macky Sall a réussi à les séparer avant de quitter le Sénégal. Et aujourd’hui, les retombées politiques sont encore visibles. Le député Barth a perdu son siège de député. Et voilà que le gouvernement s’apprête à lui arracher son fauteuil de maire de Dakar.

La révocation de Barthélemy Dias découle de sa condamnation dans l’affaire Ndiaga Diouf, un homicide datant de 2011, pour lequel la Cour suprême a confirmé sa peine en décembre 2023. Déjà radié de l’Assemblée nationale pour des motifs similaires, il a 10 jours pour contester cette décision devant la Cour d’appel, conformément à la législation en vigueur. Donc pendant ces 10 jours, Barth reste toujours maire de Dakar. Après le délai de contestation passé, il n’est plus maire et ne peut exercer aucune fonction de maire. Mais dans le cas de Barth, il est encore dans les 10 jours et cela lui donne le d’exercer sa fonction de maire. Mais le PM sort les griffes et bloque tout.

La police vient d’empêcher aux adjoints au Maire de la Ville de Dakar de tenir la réunion du bureau municipal qui devait avoir lieu ce lundi 16 décembre à l’hôtel de ville de Dakar. Plusieurs témoins confirment que ces agents municipaux sont bloqués devant la mairie. Nos sources nous signalent une forte présence de policiers sur les lieux. Et un peu plus tôt dans la journée, l’édile de la Ville de Dakar Barthélémy Dias a été contraint d’annuler sa visite de chantiers des voiries publiques qu’il devait effectuer à la cité Keur Gorgui et à Grand Dakar à cause d’un dispositif sécuritaire impressionnant qui l’a devancé sur les lieux.

Pourquoi ce brusque changement de stratégie de la part du premier ministre qui allie cette fois-ci la force à la parole ? Est-ce la peur de cet adversaire qu’est Barthélémy Dias ? Le Premier ministre n’attend pas que Barthélémy Dias puisse profiter de ces 10 jours pour faire appel. Le ministre de l’Intérieur envoie des forces de sécurité partout où Barthélémy Dias doit passer. De quoi a peur le gouvernement ? Ousmane Sonko connaît suffisamment Barthélémy Dias. Ils ont cheminé ensemble. Et ils ont eu à mettre en œuvre des stratégies pour se battre contre Macky. Donc si Ousmane Sonko bande les muscles contre Barth, il sait pourquoi…

Et si par cette stratégie qui ne ressemble pas à la rupture tant prônée par les patriotes, le nouveau régime s’éloigne de ses objectifs ? Aucune rupture n’est visible. Les arrestations continuent, les convocations à la gendarmerie ou à la police prennent de l’ampleur et les gardes à vue sont légion. Et l’acharnement de l’état sur Barthélémy Dias devient de plus en plus critique. Les observateurs y voient la main de la vengeance de l’opposant Radical, Ousmane Sonko devenu Premier ministre.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn