Ce pasteur vendait de l’huile pour guérir la covid-19…

Ce pasteur kenyan accusé d’avoir vendu de la fausse huile qui « protège » les fidèles du coronavirus, comparaît devant le tribunal au Royaume-Uni

Le Bishop Climate Wiseman, le pasteur kenyan et fondateur de Bishop Climate Ministries dans le district de Camberwell, dans le sud de Londres, au Royaume-Uni, a nié la fraude après avoir prétendument vendu des « kits de protection contre la peste » pour 91 £ comme remède contre le COVID-19.

L’évêque Climate Wiseman, 46 ans, également connu sous le nom de Dr Climate Wiseman et Climate Irungu, aurait offert le paquet, contenant une petite bouteille d’huile et un morceau de fil rouge, pour 91 £.

Wiseman aurait commercialisé le mélange d’huile pour « traiter, prévenir, protéger ou guérir » le coronavirus. Il a comparu à l’Inner London Crown Court le lundi 13 septembre, vêtu d’une robe blanche de style évêque, brodée de croix en or, d’un collier de chien et d’un crucifix.

L’ecclésiastique a pris la parole pour confirmer son identité et sa date de naissance avant de plaider non coupable à une seule accusation de fraude et à deux accusations en vertu du Règlement sur la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales entre le 23 et le 24 mars.

Les accusations allèguent qu’il a fait de fausses déclarations alors qu’il exerçait ses activités en tant que « Bishop Climate Ministries » en personne, en ligne et par le biais de vidéos d’instructions et de témoignages.

Les procureurs ont déclaré qu’il avait fait des affirmations ” fausses et trompeuses ” concernant la capacité d’un mélange d’huiles commercialisé sous le nom d’ ” huile nettoyante divine ” ou dans le cadre d’un ” kit de prévention de la peste divine ” à ” traiter, prévenir, protéger ou guérir ” le coronavirus.

Nargees Choudhary, en défense, a déclaré que son client n’était pas un “anti-vaxxer” et qu’il avait reçu une double piqûre.

Elle a déclaré qu’il était libre de pratiquer sa religion et nie avoir été “malhonnête” ou “avoir agi de manière trompeuse”.

Wiseman a levé le poing en l’air alors qu’il quittait le bâtiment sous les acclamations d’une cinquantaine de supporters, vêtus de rouge, qui ont scandé: “Nous ne le ferons pas, nous ne serons pas déplacés”.

Au cours de l’audience, ils avaient sifflé, tandis qu’un membre grimpait au sommet d’une cabine téléphonique et poussait des cris dans un mégaphone de « liberté » et de « laissez-nous tranquille ».

Le juge Benedict Kelleher a libéré Wiseman sous caution inconditionnelle avant son procès devant le même tribunal le 11 juillet de l’année prochaine.