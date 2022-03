« Ce qui manque au président Macky Sall pour achever l’opposition » selon…

Le Sénégal a changé de visage en une dizaine d’années de gestion sous l’actuel locataire du palais de la République, Macky Sall. L’essor du pays sur tous les secteurs de la vie saute aux yeux. Sauf si l’on a choisi de rester éternellement aveugle et nihiliste. De Diamniadio (Région de Dakar) à Fongolimbi (sud-est du Sénégal) en passant par tous les autres coins et recoins du Sénégal, il n’existe a pas un seul bourg, fût-il le plus petit de cette Nation, où le chef de l’État, par une volonté politique singulière, n’a tenté d’investir pour le mieux-être des populations.

C’est ça la vérité ! Qu’on le veuille ou non, Macky Sall incarne le président du « Sénégal de tous, du Sénégal pour tous », comme il aime à le répéter avec foi et détermination. N’en déplaise à ses détracteurs, à ces deux pelés et trois tondus qui, chaque jour qui se lève, constatent avec nous l’étendue et l’immensité des réalisations de l’actuel président en exercice de l’Union Africaine.

Le peuple sénégalais souverain demeure l’un des peuples les plus matures du Monde. Ce peuple sait distinguer Angleterre (Macky Sall) et « pombiterre« (l’opposition). Et il le prouve par le résultat des urnes à chaque consultation électorale d’envergure.

Macky Sall a de l’ambition. Il dispose d’une indiscutable vision. L’homme bénéficie d’un programme hardi de révolution de son pays grâce aux projets concrets de son référentiel des politiques publiques appelé Plan Sénégal Émergent. Le chef de l’exécutif est, en toute franchise et au-delà de toute propension aveugle de le soutenir, sur la bonne voie pour tirer le Sénégal vers le concert, vers la table des États émergents du Monde. Qui le lui concède est de bonne foi. Qui le lui refuse est de mauvaise foi.

Cependant, ce que le chef de l’État doit consolider en tant qu’homme politique, c’est la mise en orbite de ses jeunes, afin qu’ils puissent faire face à cette nouvelle génération de jeunes opposants, prêts à tout pour influencer, infiltrer et désorienter la jeunesse dans ce qu’ils savent faire le mieux, c’est à dire l’intoxication, la désinformation, le mensonge, pour pousser Macky Sall vers la sortie au moment où tout le Sénégal a encore plus que jamais besoin de lui. Je l’avais déjà dit je le répète.

Le président doit dépoussiérer son équipe, ses collaborateurs, ses défenseurs, bref, il doit se trouver une armée de jeunes loups aux dents longues, courageux et compétents pour mettre hors d’état de nuire et par tous moyens légaux, les Ousmane Sonko, Barthélémy Dias, Guy Marius Sagna, Babacar Diop…Est venu pour le chef de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yaakar, le moment de mettre du neuf, de procéder aux changements qui s’imposent comme si c’était dans un match de football au tournant le plus décisif. Il est temps ! Encore une fois, nous restons optimistes quant à cet appel, ce énième.

Macky Sall doit juste procédure à une large revue de ses troupes pour maîtriser encore ce pays jusqu’à l’horizon 2035 et le tirer enfin du sous-développement. Un tel projet ne saurait être réussi sans une jeunesse engagée, loyale, courageuse et compétente autour de lui. Voilà ce qui manque à la recette. À bon entendeur salut…

Mamadou Biguine GUEYE

Journaliste

Consultant en Communication