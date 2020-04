Cedeao : Un premier sommet des chefs d’État sur le coronavirus en visioconférence

Les chefs d’État et de gouvernement doivent discuter, ce jeudi 23 avril, de l’évolution de la situation et de l’impact de la pandémie du coronavirus dans l’espace Cedeao. Cette visioconférence à haut niveau est une première dans l’histoire de l’organisation ouest-africaine.

C’est donc par écran interposé que le président du Niger, Mahamadou Issoufou, s’adressera à ces pairs en introduction. Tous les chefs d’États et de gouvernement des pays membres la Cédéao ont confirmés leur présence.

Cette visioconférence sera une première pour une session extraordinaire de ce rang. Et comme toute conversation numérique à multiples interlocuteurs, elle sera dépendante de la qualité de la bande passante. Les techniciens du service informatique de la Cedeao font leur maximum pour empêcher toute intrusion malveillante dans l’application qui sera utilisée.

Deux heures de réunion numérique

Calibrée sur une durée de deux heures, cette session virtuelle devrait conserver le même protocole et les mêmes procédures qu’une réunion physique impliquant les dirigeants des pays de l’organisation ouest-africaine. Sandra Oulate, la directrice de la communication de la Cédéao, concède néanmoins que la chaleur des retrouvailles entre chefs d’État et de gouvernements manquera peut-être.