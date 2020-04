S’il est avéré que les intérêts coulent à foison pour que certains lobbyistes activent quelques leviers pour un retour prématuré dans les classes, moi ( il est haïssable me dit-on) qui suis le premier à trouver un double intérêt parce que ayant un fils candidat au Bac S2, un autre pour le BFEM et une fille pour le CFEE, mais aussi des élèves en Terminales L2, L’ et S2 à qui le plus grand mal que je leur souhaite est de passer leurs examens avec succès, devrais, si je faisais fi des ravages que cette pandémie a déjà causés dans d’autres contrées qui semblent loin mais proches, voir cet intérêt précaire. Oui précaire dis-je face à cette mort pouvant nous ôter nos êtres les plus chers. Aussi, devrions-nous apprendre à nous passer de nos intérêts passagers et penser à une survie. En effet, l’instinct de survie devrait-être pour tout humaniste plus manifeste que les sommes ramassées de nos cours particuliers, de nos positions de chefferie durant le fonctionnement normal des cours, des applaudissements des bailleurs avec espérance de financements ultérieurs, d’une exubérance de singerie pour uniquement charmer la mère patrie, d’une possibilité de voir sa progéniture future bachelière fréquenter les écoles d’ailleurs déjà pistées et lorgnées, bref de tout autre intérêt que je ne saurais citer. Chers décideurs, attention à certaines propositions irréalistes et fondées uniquement sur une certaine propension de « jongleurs » avec nos cervelles. Inventer nous des solutions de sortie de cette pandémie et cesser vos acrobaties. Ils ne vous proposent que des solutions relevant de rêveries en couleur. La France n’est pas le Sénégal, le Sénégal n’est, non plus, la France. De grâce, à l’impossible nul n’est tenu. Comment, après la prise de décision très bien salutaire de suspension des cours dès l’entame de cette maladie, peut-on penser y retourner au moment où les cas communautaires font leur lit de victimes. En son temps, d’ailleurs quelques heures avant cette dite décision, j’avais moi-même pris de mon propre chef la résolution de ne plus laisser mes enfants fréquenter l’école. De même, si par une quelconque inadvertance l’on chercherait à nous mettre dans la gueule de cette féroce de covid, je refuserais d’obtempérer et assumerais toutes les conséquences qui y découleraient. Mieux, en cas de décision précipitée sans avoir d’abord chercher à bouter cette maladie hors de nos frontières et qu’il y aurait des pertes en vie humaines, l’ on écarterait pas la possibilité de porter plainte contre l’Etat et les arguments ne manqueraient pas. La véritable question que je me pose est celle de savoir pourquoi bon chercher à aller plus vite que la musique. Cette danse, encore s’il s’agissait de danse, nous devons la mener avec tous les sacrifices qui vont avec. L’école n’est qu’une fenêtre de notre société têtue tardant à appliquer les mesures barrières. Par ricochet, toutes mesures prises dans les établissements seraient déjà vouées à l’échec et feraient exploser la bombe. En plus, l’école est un terreau fertile pour une probable propagation. Une année blanche ne serait pas la rencontre entre le ciel et la terre même si par ailleurs nous ne le souhaitons pas. Prenons le temps de bien mûrir nos actions avant de les poser.

Modou Khabane Gueye. Chargé de cours et Doctorant en LM.