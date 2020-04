Sahm-Notaire : Aminata Kanté décaisse 22 millions de F CFA pour soulager les populations…

En présence de ses adjoints, des membres du bureau municipal de et des délégués de quartier, la mairesse de Sahm-Notaire a sorti la grosse artillerie alimentaire pour ses administrés vulnérables qui vont se partager de 60 tonnes de riz. Etant l’une des 5 communes que compte Guédiawaye, Sahm-Notaire compte plusieurs poches de familles indigentes et de couches vulnérables qui sont dans l’attente de bénéficier d’accompagnement en denrées de consommation courante. De concert avec le bureau municipal et en attendant l’appui qui proviendra de Forces Covid-19, la députée maire Aminata Kanté a posé, à leur endroit, un acte social qu’elle a justifié en ces termes : « Depuis que le Président Macky a sonné l’alerte, nous explorons les voies et moyens d’accompagner les personnes vulnérables et les daaras. Cette action vient s’ajouter à celle que nous avions déjà menée consistant à désinfecter les marchés et distribuer des produits antiseptiques dans des zones réputées à risques. En dehors de cela, nous avons commandé des bassines et 15 000 masques qui seront offerts aux populations ». Sur la répartition des 60 tonnes de riz, l’édile de Sahm-Notaire s’est voulu rassurante : « J’ai bon espoir qu’on ne connaitra pas de cas de Covid-19 mais aussi qu’il n’y aura pas autour de la distribution du riz qui fait jaser dans certaines localités, se fera dans les règles de l’art par la commission de distribution dirigée par le député Mika Ba. Nous avons obtenu le consensus grâce à notre volonté commune de satisfaire les besoins essentielles de nos administrés est plus importante, plus sacrée que les appartenances partisanes qui pourraient une entrave à la concorde vitale en ces temps de crise » Tonne la protégée de Malick Gackou. En sa qualité de leader d’opinion, elle a fait de la sensibilisation sur la pandémie : « Les cas communautaires signalés à Guédiawaye et les 6 décès enregistrés inquiètent au plus haut point. Je recommande à mes compatriotes de se conformer aux prescriptions salvatrices édictées par les autorités pour freiner la propagation de la dangereuse pandémie.