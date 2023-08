Voici celui qui recrute des « intellos » pour dénigrer Macky et libérer Sonko…

Au Sénégal, c’est le temps des manœuvres. Et s’il y a un homme qui se distingue particulièrement dans ce temps des manœuvres, c’est bien le fondateur d’Afrika Jom Center, Alioune Tine. Ousmane Sonko n’a pas trouvé meilleur avocat pour le défendre comme Alioune Tine. Alioune Tine ne se contente pas seulement de lancer des appels au Président de la République Macky Sall la libération d’Ousmane Sonko. Alioune Tine qui cherche coûte que coûte à tirer d’affaire le maire de Ziguinchor, se lance dans des polémiques (il s’est pris à Madiambal Diagne et maintenant à Yoro Dia), recrute des intellectuels pour signer une pétition exigeant la libération d’Ousmane Sonko.

Serigne Diop aveuglé par Alioune Tine, fragilise les institutions

Des professeurs d’université se font embarquer par Alioune Tine dans sa campagne qui est de discréditer le régime du Président Macky Sall aux yeux du monde entier, en faisant croire que l’Etat de droit n’existe plus au Sénégal. Parmi eux, Serigne Diop. L’ancien Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancien médiateur de la République vient de se faire avoir naïvement par Alioune Tine. Serigne Diop qui a eu à occuper des hautes fonctions dans ce Sénégal participe à une campagne dont l’objectif est de fragiliser les institutions.

Dans une pétition signée par Serigne Diop, Alioune Tine et compagnie, ces derniers veulent que le Président de la République Macky Sall donne les instructions nécessaires à son ministre de la Justice pour que soit mise en branle une procédure d’urgence permettant d’accorder d’office la liberté provisoire à Ousmane Sonko. Ils veulent aussi que tous ceux qui ont été arrêtés au cours des évènements sanglants qui se sont produits au Sénégal obtiennent eux-aussi la liberté provisoire.

Ils soutiennent que des personnes sont jetées en prison pour avoir « exprimé librement leurs opinions et mené des activités politiques conformément aux droits garantis par la Constitution ». Ils se disent préoccupés par la dégradation du climat politique et social et des menaces qui pèsent sur la concorde civile au Sénégal. Non, nous ne sommes pas en train de rêver ! L’on se demande comment Serigne Diop s’est fait embarquer dans une telle histoire ? Ce qui ne l’honore guère.

Qui sont ceux qui posent des actes de nature à faire dégrader le climat politique et social et à proférer des menaces qui pèsent sur la concorde civile au Sénégal. Où se trouvait Serigne Diop, lorsqu’il entendait Ousmane Sonko déclarer qu’il allait demander aux jeunes de se rendre au Palais pour y déloger Macky Sall et lui faire subir le même sort infligé à Samuel Doe ? Où se trouvait-il, lorsque Ousmane Sonko lançait son « gatsa gatsa », demandant aux jeunes de ne plus fuir et d’affronter les forces de l’ordre lors des manifestations, allant même jusqu’à dire que s’ils meurent, leurs parents vont procréer d’autres ?

Serigne Diop avait choisi pendant tout ce temps de se taire. Donc qui est responsable des menaces qui pèsent sur la concorde civile au Sénégal ? Serigne Diop s’est fait avoir par Alioune Tine qui est devenu le grand allié d’Ousmane Sonko. Serigne Diop va loin et demande même à Macky Sall de retirer le décret de dissolution du Pastef et veut qu’Ousmane Sonko présente sa candidature à l’élection présidentielle en 2024. Un ancien Garde des Sceaux qui se fait l’avocat d’un parti et de son leader qui n’ont de cesse de défier ouvertement la justice, de menacer des magistrats. Personne ne reconnait plus Serigne Diop.

Pour avoir été ministre de la Justice, Serigne Diop doit savoir qu’on ne peut pas soutenir des individus qui dans toutes les actions, se mettent à fragiliser les institutions, à faire l’apologie de la violence. Serigne Diop devait être en position de dénoncer tout ça. Seulement, il est aveuglé par Alioune Tine.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn