C’est grave ! Complot interne à l’APR…contre Macky et Mimi

Ce sont de longues journées de trahison que l’Alliance Pour la République s’apprête à vivre. A l’approche de l’installation du bureau de l’Assemblée nationale, des mercenaires politiques, instrumentalisés sans doute par des faucons font tout pour ravir le perchoir de l’Assemblée Nationale à Mimi Touré. Et tout cela à l’insu de Macky Sall. Et pourtant Macky Sall voudrait être le premier Président qui va installer une femme comme Présidente de l’Assemblée. Mais les faucons préparent une surprise à l’issue du vote pour la désignation du Président de l’Assemblée qui est secret…

Avec les faucons, il faut s’attendre à tout. Le Président de la République Macky Sall et Mme Aminata Touré doivent désormais regarder où mettre leurs pieds. Des peaux de bananes, il y en a tout au travers de leur chemin. Depuis que le Président de la République a décidé de faire installer Mimi Touré au perchoir à l’Assemblée nationale, c’est le branle-bas de combat du côté des faucons de l’Alliance pour la République.

Ces derniers ne dorment plus et tiennent à faire échec à cette initiative du Chef de l’Etat. Ils sont prêts à tout pour que Mimi Touré ne soit pas la prochaine Présidente de l’Assemblée nationale. Pourtant où étaient terrés tous ces faucons, lorsque Mimi Touré se battait vaillamment sur le terrain contre l’opposition, lors de la campagne pour les élections législatives. Tous, des couards avaient peur de se montrer sur le terrain, de crainte de se faire écraser.

Mimi Touré s’est battue contre l’opposition singularisée par Yewwi Askan Wi bien décidée à faire mordre la poussière à Benno Bokk Yaakaar. Ses efforts ont payé. Même si c’est de justesse, Benno Bokk Yaakar est arrivée en tête à l’issue de ces élections législatives. C’est compte tenu de sa vaillance à se mettre toujours à travers le chemin de l’opposition, à accepter d’engager le débat avec elle, que le Président de la République Macky Sall a tenu à la récompenser de ses efforts, en la faisant élire à la tête de l’Assemblée nationale. Mais les faucons ont décidé d’avoir eux aussi leur mot sur cette élection.

Les faucons sont décidés, prêts à tout pour empêcher l’élection de Mimi Touré à la tête de l’Assemblée nationale. Ils comptent sur le fait que le vote pour l’élection du Président de l’Assemblée nationale est secret, pour faire passer leur sale coup qui est de barrer la route à Mimi Touré, et de désobéir ainsi le Chef de l’Etat Macky Sall. Pourtant ce dernier tient à ce que Mimi Touré soit la prochaine Présidente de l’Assemblée nationale…

Outre de récompenser Mimi Touré pour sa bravoure d’être toujours au charbon lorsqu’il s’agit d’être face à l’opposition, Macky Sall veut également être le Premier Président de la République du Sénégal, à faire élire une dame à la tête de l’Assemblée nationale. Les faucons sont déterminés à lui dire non. Le Président de la République Macky Sall a cependant tous les moyens, de faire respecter sa décision.

Il peut toujours sévir contre tous ceux qui voudront passer outre sa décision de faire élire Mimi Touré à la tête de l’Assemblée nationale. Laisser les faucons agir en toute impunité pour saboter l’élection de Mimi Touré à l’Assemblée nationale, ce sera certainement leur laisser la voie libre pour faire régner leur ordre. Alors que voilà des gens qui ne vont jamais au charbon pour faire face à l’opposition, et qui se veulent pourtant des faiseurs de roi.

A cause des complots qu’ils trament en permanence contre les fidèles et loyaux collaborateurs du Président de la République Macky Sall, celui-ci se trouve souvent désarmé et à la merci de l’opposition devenue de plus en plus virulente à son endroit.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn