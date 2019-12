Après avoir construit la marque corporate du groupe agricole suisse en Afrique et en France, et installé les relations institutionnelles au plus haut niveau en Afrique de l’Ouest, notamment au Mali, au Sénégal et en Côte d’Ivoire, Hamza HRAOUI, grand ami du Sénégal va créer son cabinet de lobbying et affaires publiques en France. Il aura deux piliers business :

– Corporate : Conseil pour les entreprises qui veulent se positionner sur des marchés stratégiques

– Stratégie politique : Conseil auprès des gouvernements et des candidats à la présidentielles en Afrique.

Le cabinet se veut être aux antipodes des anciennes pratiques du lobbying, qui ont cristallisé la »France Afrique »

Hamza Hraoui sera rejoint par deux associés français.

Rappelons que Hamza HRAOUI évolue sur plusieurs terrains. Il était derrière l’installation du groupe Eléphant Vert au Sénégal, ce pays qu’il affectionne tout particulièrement, et faisait partie des organisateurs de l’arrivée de Edouard Philippe au Mali pour signer un accord tripartite avec Carrefour et l’Etat malien, afin de structurer une filière cotonnière biologique.

Sur le plan politique, Hamza Hraoui était en charge du co-pilotage de la campagne présidentielle françaises au Maghreb et en Afrique de l’Ouest aux côtés d’Emmanuel Macron. Il est également le co-fondateur du mouvement citoyen, Maan, au Maroc.