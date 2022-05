Cette actrice de Nollywood s’effondre et meurt à l’église

L’actrice de Nollywood Chinedu Bernard , a été déclarée morte après s’être effondrée alors qu’elle nettoyait la chapelle de l’église catholique Saint-Léon le Grand dans l’État d’Enugu.

Selon certaines informations, le prêtre, le révérend père Uchendu Chukwuma, et des paroissiens l’ont transportée d’urgence à l’hôpital où elle a été déclarée morte.

Selon le message d’un des paroissiens, des efforts étaient faits pour contacter les membres de sa famille avant de déposer son corps à la morgue.

Pendant ce temps, la cause du décès n’a pas été établie au moment de la rédaction de cet article.

L’actrice connue sous le nom de Choco a joué dans des films tels que « The Mad », « Money Fever », « The Big Mama’s Stick », « The Last Manhood » et…Lire la suite ici