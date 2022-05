La leçon du PDS Italie aux partis politiques

samedi 30 janvier 2022 le Parti Démocratique Sénégalais d’Italie s’est réuni pour désigner ses représentants à la candidature pour les élections législatives de juillet prochain.

Ainsi, 34 sections ce sont réunis à Bologne et chaque section était représentait par trois de ses membres. Bravant les exigences du Ramadan après avoir parcouru des kilomètres de route, leur dévouement ne laissait apparaitre aucun signe de fatigue car l’enjeu et les directives du Parti en valaient la chandelle. Le Ramadan et le trajet retour qui les entendaient n’ont pas eu raison sur leur patience et leur volonté de tout faire dans les règles de l’art. Dès lors, on ne pouvait que s’attendre à un tel résultat.

Après avoir jeté les bases dictées par le directoire national de campagne avec à sa tête Mamadou Lamine Thiam Directeur de campagne, le Président de la fédération Mr Alioune Gueye s’est retiré pour laisser la place au Président de séance et à ses secrétaires le soin de continuer les travaux. Entendez par là que Mr Alioune Gueye était un prétendant au poste et à cet effet, il ne pouvait pas diriger la séance.

C’était alors parti pour un véritable marathon électoral, tout un chacun était libre de postuler et sur le premier vote pour designer la figure masculine, on avait droit à trois prétendants et Mr Alioune Gueye a été élu avec 65 voix sur les 100 votants 29 voix pour le second Abdou Khadr Diokhané et 6 voix pour le troisième en l’occurrence Waly Keita.

Chez les femmes, la lionne et tenace Mme Oumy Sène est élue devant cette autre brave dame qui n’a pas démérité qu’est Mme Dior Ngom (beugue Fallou) avec 30 voix et enfin la panthère Mme Fatou Dieng avec 14 voix.

Mme Dior Ngom est alors élu suppléante étant second au cours de ces élections derrière Mme Oumy Sène et enfin Mr Omar Aw est élu deuxième suppléants homme après avoir gagné devant Mr Babacar Kébé.

Pour conclure cette journée électorale, les deux désignés pour la liste nationale sont Mr Abdou Karim Ngingue et Mme Adji Mbaye élus à l’issu des votes.

L’Italie a encore une fois tenu très haut le flambeau de la démocratie, une véritable leçon de démocratie à chanter à la face du monde dans un contexte politique souillé par le parachutage pour dire le clientélisme flagrant qui laisse souvent et toujours des frustrations conduisant à des scissions.

Des lors, ces résultats ne font l’objet d’aucune contestation et ne laisse aucune frustration. Dans cet ordre d’idée, le PDS d’Italie se montre prêt à relever le défi malgré les dix années d’attaque et d’harcèlement dont le parti a fait l’objet par le Parti au Pouvoir déterminé à nous réduire à notre « plus simple expression ». Toutefois, le PDS Italie compte être la locomotive pour la reconquête du Pouvoir et porter notre frère Karim Meissa Wade au Palais en 2024. Les dés sont alors jetés pour une confirmation au soir du 31 juillet 2022.

Nous demandons au Parti un accompagnement sans faille et affichons notre espoir sur le nouveau comité électoral nommé par notre Secrétaire général le Président Abdoulaye Wade et dirigé par notre frère Mamadou Lamine Thiam.

Prêt à mouiller le maillot pour redonner au PDS son lustre d’antan, nous vous disons : en avant, en avant en avant…

Vive le PDS

Vive le Pr Wade

Vive notre candidat Karim Meissa Wade

Saa kadior l’infatigable défenseur du peuple