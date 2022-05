LIGA : Real Madrid champion ! Ancellotti bat un record mondial

Le Real Madrid a remporté son 35e titre de l’histoire en Espagne. A 4 journées de la fin, les joueurs de Carlo Ancelotti ont battu l’Espanyol Barcelone pour concrétiser ce rêve.

En course pour remporter la Ligue Européenne des Champions cette saison, le Real Madrid peut savourer son 35ème titre de Liga. Mieux avec cette nouvelle étoile du Real Madrid, Carlo Ancelotti devient le premier coach à remporter les 5 grands championnats : Avec l’AC Milan le titre de champion Italien, la Premier League avec Chelsea, la Bundesliga avec le Bayern Munich, et la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain.

Après cette statistique incroyable, Carlo Ancelotti est en route pour battre un autre record, celui du plus grand nombre de Ligue des Champions remportées. Pour le moment, le coach italien en a gagné trois (2003 et 2007 avec l’AC Milan et 2014 avec le Real Madrid).

Le club merengue est resté ferme et inébranlable pendant presque toute la saison et, après les dérapages de Barcelone et Séville ces dernières semaines, les Madrilènes ont pu crier victoire ce samedi.

Avec 25 victoires (73.53%), 6 matchs nuls (17.65%) et 3 défaites (8.82%) pour 73 buts marqués (2,15 par match) et 29 buts encaissés (0,88), le Réal Madrid reprend le titre à…Lire la suite ici