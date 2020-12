Cette araignée découverte en Australie peut tuer un humain en 15 minutes

Une nouvelle araignée géante a été offerte à l’Australian Reptile Park en 2018 : la Colossus, un énorme spécimen des plus toxiques. Il s’agit, à ce jour, de la deuxième plus grosse araignée — après sa collègue de 10 centimètres surnommée « Big Boy »— passée par ce parc animalier australien, accueillant aussi l’une plus grandes collections de reptiles du pays.

Cet arachnide a été trouvée à Central Coast, au nord de Sydney et mesure en effet 7,8 centimètres de largeur. Mais en plus d’avoir l’air particulièrement effrayante elle est très menaçante — sans pour autant faire partie de la liste des 5 araignées les plus dangereuses au monde — puisqu’elle peut facilement tuer un adulte en moins de 15 minutes grâce à son venin.

Le principal ? Avoir accès à une aide médicale rapidement

Mais malgré leur dangerosité, le parc est à la recherche de ces araignées qui ne vivent que 12 mois. Et pour cause, elles servent notamment aux programmes anti-venins. Comme pour les serpents, les toxines qu’elles sécrètent sont prélevées par les scientifiques pour créer différents antidotes en cas de morsure.

Depuis qu’un premier remède a été identifié en 1981, personne n’est mort. En tout cas, pas lorsque le traitement a été administré à temps. Si vous vous faites mordre par ce genre de créature, le principal enjeu est donc d’avoir accès à une aide médicale rapidement.

Colossus reste toutefois une Atracinae — une araignée dite à toile entonnoir — et fait ainsi partie des espèces les plus meurtrières. Présente en Australie, elle est particulièrement friande des lieux humides, tout comme la Loxosceles tenochtitlan qui elle, aime vivre sous votre lit.