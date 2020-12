Macky Sall doit-il faire plus de 2 mandats consécutifs ?

Troisième mandat consécutif de Macky Sall : Seul le peuple souverain décidera

La prochaine élection présidentielle aura lieu en 2024. Mais déjà, c’est la polémique qui est engagée à propos de la candidature du Président de la République Me Abdoulaye Wade pour un troisième mandat successif. Celle-ci pourra-t-elle être recevable. Le débat fait assurément rage entre les constitutionnalistes. Politiciens comme constitutionnalistes parlent de la possibilité pour Macky Sall de postuler à un troisième mandat en 2024.

Partisans et non partisans du troisième mandat, chacun y va de ses arguments. Ce débat qui n’aurait jamais dû se poser en réalité, pollue l’atmosphère. Le dialogue politique national en prend même un sacré coup. Tous les actes posés par le régime sont désormais perçus par l’opposition que par une volonté de vouloir faire valider une troisième candidature de Macky Sall. Désormais, c’est à un dialogue de sourds que l’on assiste.

Pourtant l’article 27 article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 27 dit ce qui suit : « La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Une disposition qui précise clairement que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. C’est cette disposition qui invalide un troisième mandat consécutif de Macky Sall. Seulement, ses affidés veulent l’interpréter autrement. Mais pour le Juriste Seybani Sougou, Macky ne peut pas briguer un troisième mandat.

« La modification de la durée du mandat du président n’écarte jamais le mandat. Par conséquent, le mandat de Macky Sall de 2012 au cours duquel Macky Sall a fait passer la durée du mandat de 7 à 5 ans fait bel et bien partie du décompte des mandats. Macky ne pourra jamais briguer un 3eme mandat en 2024 (impossibilité juridique). » dit-il à xibaaru avant d’ajouter :

« En 2008, Abdoulaye Wade a fait passer la durée du mandat de 5 à 7 ans dans le cadre d’une révision constitutionnelle (son mandat a été comptabilisé par le CC), en 2016, Macky Sall a fait le sens inverse et fait passer de 7 à 5 ans dans le cadre d’une révision constitutionnelle, suite à un référendum (son mandat est comptabilisé). » conclut-il

Malgré ces arguments juridiques, les partisans de Macky avancent que le législateur a écarté le mandat de 7 ans de Macky (2012-2019) dans le décompte des mandats de la nouvelle révision constitutionnelle de 2016.

Ils auront beau forcer, seulement valable ou pas, il appartiendra au peuple sénégalais souverain de décider s’il devra accorder ou non sa confiance au Président Macky Sall. Le dernier mot appartient au seul peuple souverain. Personne ne pourra parler en son nom le moment venu.

La rédaction de Xibaaru