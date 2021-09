Inceste : cette mère couche avec son fils et fait 3 enfants

Le commandement de l’État de Kwara du Corps de sécurité et de défense civile du Nigeria(NSCDC) a arrêté un homme originaire de la République du Bénin, Adamu Sabi Simesoupçnné de coucher avec sa mère biologique.

Le porte-parole du commandement, Babawale Afolabi, qui a révélé l’affaire dans un communiqué à Ilorin le samedi 11 septembre, a également confirmé que la mère d’Adamu avait donné naissance à trois enfants dont le père n’est autre que son fils aîné.

« Le jeudi 9 septembre 2021, un certain Mallam Bandede, le chef du district de la communauté de Mosne Had dans la zone d’administration locale de Kaiama, dans l’État, a signalé un acte incestueux commis par un certain Adamu Sabi Sime et sa mère, Fati Sime, de la même communauté. « , indique le communiqué.

« Des hommes de l’unité de renseignement et des agents du NSCDC à Kaiama sont passés à l’action et le résultat des enquêtes a établi le fait que la mère (Fati) a trois enfants avec son fils biologique. Une vérification plus poussée a révélé que le frère cadet de l’accusé, dont il a également été confirmé qu’il couchait également avec sa mère, est maintenant en fuite. »

Le commandement du NSCDC a également déclaré que la dame et ses deux fils n’avaient pas les documents légaux pour vivre au Nigeria, ajoutant que les suspects avaient été remis au service nigérian d’immigration pour une vérification des antécédents et d’autres actions. Lire la suite ici