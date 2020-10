Cette opposition dangereuse qui menace Macky et l’APR

L’APR face à une menace dangereuse…Le ver est dans le fruit

C’est paradoxal, mais telle est la réalité. Aujourd’hui, le principal opposant du Président Macky Sall n’est pas…l’opposition, mais son propre parti l’Alliance pour la République (APR). S’il n’y a que l’opposition actuelle, le Président de la République Macky Sall avait su la réduire à sa plus simple expression. Seulement voilà. Dans les rangs de l’APR, il se trouve que des responsables de ce parti, réduisent à néant tout ce qu’entreprend le Président de la République Macky Sall.

Des énergumènes, sans aucune base politique, qui étaient d’illustres inconnus dans le bataillon politique avant que le Président Macky Sall n’accède au pouvoir, ont cru maintenant être des décideurs qui sont capables à eux seuls de choisir qui doivent être les compagnons de ce dernier dans son ambition de placer le Sénégal dans le rang de pays émergents.

Le malheur du Chef de l’Etat Macky Sall, c’est qu’il est entouré par des opportunistes, des individus égoïstes qui ne pensent nullement au devenir du Sénégal, mais comment s’enrichir rapidement, avant que le pouvoir de l’APR ne tombe.

Sinon, comment expliquer que des énergumènes insignifiants incapables de gérer les boutons de leurs propres chemises comme Mame Mbaye Niang, le chef de cabinet du Président de la République, Bara Ndiaye dont la nomination est très controversée à la tête de la Maison de la presse et l’insignifiant Moussa Sow de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER) peuvent se permettre de s’attaquer à d’honorables responsables de la République.

Qui vraiment connaissait ces individus avant que le Président de la République Macky Sall ne soit élu. Pourtant, ce sont de véritables vauriens, de surcroît qui prétendent défendre le Chef de l’Etat Macky Sall qui se mettent à comploter, et qui ont pris l’engagement de salir de hautes personnalités comme Mme Aminata Touré Présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE), Mahammed Boun Abdallah Dionne, ancien Premier ministre et actuel ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République, Amadou Bâ, ministre des Affaires étrangères, Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre du Pétrole et des Energies.

Quelle honte pour le Sénégal ! Des individus insignifiants d’un parti qui travaillent à la chute de ce même parti, uniquement pour leurs propres ambitions. A l’APR, le ver se trouve dans le fruit.

La rédaction de Xibaaru