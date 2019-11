CHAN2020-Le directeur du tournoi viré et remplacé par Michel Dissake Mbarga

Il s’est opéré un changement important à la tête du Comité d’organisation du Championnat d’Afrique des Nations 2020, prévu du 4 au 25 avril au Cameroun. Le directeur du tournoi, David Nhanack Tonye, nommé le 12 juin 2019, a été limogé et remplacé par Michel Dissake Mbarga, inspecteur général des services au ministère des Sports et de l’Education Physique (MINSEP).

Selon plusieurs journaux camerounais les raisons de ce changement inattendu ne sont pas évoquées dans la décision du ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, signée le 22 novembre 2019.

Toutefois, selon des informations crédibles de Cameroon-Info.Net, l’ancien secrétaire général du MINSEP a été viré suite à une interview qu’il a accordée à la presse en Egypte il y a quelques jours, à l’occasion de la CAN des U23. M. Nhanack Tonye aurait reconnu qu’il y avait encore du travail à faire pour organiser une belle CAN en 2021. Mais pour ce qui est du CHAN 2020, apprend-on, il a rassuré que le Cameroun est déjà fin prêt.

Une sortie qui n’aurait pas plu au patron des sports qui a décidé de la décharger de ses fonctions et de nommer un de ses proches collaborateurs à cinq mois seulement du tournoi.

Nous avons également appris que les rapports n’étaient pas très harmonieux entre le désormais ex-directeur du tournoi et le ministre des Sports. M. Mouelle Kombi, apprend-on, ne faisait pas confiance à M. Nhanack Tonye et préferait confier le travail de la direction du tournoi à d’autres personnes.