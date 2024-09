Charles Emile Ciss à Sonko et Diomaye : « Gouverner…c’est faire preuve de créativité »

Quelles sont les véritables orientations du Gouvernement du Président Diomaye et du Premier Ministre Sonko ? : sans orientations déclinées, sans déclaration de politique générale, sans concertation avec les acteurs et une absence d’ouverture!

A cette interrogation sur les orientations stratégiques réelles destinées aux populations, s’ajoute un lourd sentiment d’insécurité pour celles-ci doublé d’une impression d’impuissance pour endiguer ce fléau !

Et malheureusement aucune solution n’a jusqu’ici été formulée hormis quelques mesures de sécurisation apaisant pour quelques jours la population!

Pour la suppression du HCCT et du CESE : juste pour mettre en œuvre, une mesure déjà validée par la population à travers le scrutin du 24 mars, le Gouvernement a pris un détour politique long et superflu créant une crise inutile!

Au regard de la philosophie qui soutend cette mesure, réaliser des économies budgétaires, ne fallait-il pas simplement prendre deux décrets qui démettent de leurs fonctions les figures de proue de Benno Bokk Yaakar, qui président ces deux institutions impopulaires que sont le HCCT et le CESE?

Le reste ne serait qu’une série de mesures administratives :

– en l’absence d’ordonnateurs démis de leurs fonctions, le budget ne peut être exécuté; des sessions ne peuvent être convoquées et donc naturellement des économies se réalisent !

– remettre à la disposition de l’Etat, les agents administratifs détachés (SG, agents comptables et autres personnels compétents)

– nommer un liquidateur après avoir organisé un référendum qui peut même pour faire des économies être organisé par voie électronique!

– surseoir à la dotation de budgets pour l’année 2025!

S’agissant des autres engagements politiques, le plus élevé en matière d’économie budgétaire est jusqu’ici mis en veilleuse à cause des nominations d’ordre politique : la rationalisation du secteur parapublic : 2418 milliards de budgets en 2024? pour quels résultats ?

Pour matérialiser cette volonté politique figurant dans le Programme Diomaye Président, il faut dissoudre certaines agences qui font doublon avec d’autres agences ou des directions : exemple : ANER, AEME, ASER doivent être fusionnées, logiquement que les structures qui s’occupent de l’économie d’énergie ou de promotion d’énergie renouvelables soient rationalisées c’est la première cohérence !

Il en est de même pour le FONGIP, la DER, l’ADPME etc. ces structures évoluant dans le « crédit populaire « doivent être fusionnées!

– Le passif social dû au secteur de l’Education est resté quasiment au même stade : le paiement des rappels n’a guère évolué! la situation des décisionnaires idem !

– quelles solutions pour le secteur de la santé ?

– Gouverner c’est aussi faire preuve de créativité!

La révolution n’est pas un vain mot, c’est un bouleversement total: une sorte de réinvention de l’Etat. Or, jusqu’ici nous assistons à la reconduction des méthodes de management sous Macky Sall qui ont pourtant été bannies par la population permettant du coup d’opérer la 3è alternance!

Charles Emile Abdou Ciss